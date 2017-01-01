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Recep Tayyip Erdoğan'a ödül

13 Nisan 2017 Perşembe, 17:02
Recep Tayyip Erdoğan'a ödül
Recep Tayyip Erdoğan'a ödül
- Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki başarılı öğrenciler ödüllendirildi
- Manisa Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan da ödül aldı

(Fotoğraflı)

Sadık Cangel
MANİSA (İHA) - Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki okullarda okuyan ve Manisa genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi. Ödül alan öğrenciler arasında ismiyle dikkat çeken 14 yaşındaki Manisa Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Recep Tayyip Erdoğan da Çocuk Şarkıları Dalında il ikincisi olarak madalyasını ve başarı belgesini aldı.
Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki okullarda okuyup Manisa geneli yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi. Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen ödül törenine Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Şube Müdürü Cumhur Kapusuz, Gediz Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Tonoz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, okul dışında yapılan etkinliklerin öğrencilerin kimliklerin oluşturduğunu söyleyerek, "Ülkemizin geleceği adına yapılan her çalışma önemlidir. Bizler de öğrencilerimize bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz de ülkemiz için gayret edeceklerdir. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum." dedi.
Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere kupaları, madalyaları ve başarı belgeleri takdim edildi. Şehzadeler ilçesinin en başarılı okulu olan Gediz Anadolu Lisesi elde ettiği derecelerle ödüllere de damga vurdu. Babasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgiden dolayı adını verdiği Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan da Çocuk Şarkıları dalında elde ettiği il ikinciliği ile madalya ve başarı belgesi aldı. Erdoğan'ın, Rumeysa Rukiye Can, Sudenaz Bademci ve Meryem Şengül ile birlikte yarıştığı çocuk şarkıları dalında Manisa ikincisi oldukları öğrenildi.
(SC-Y)

13.04.2017 17:08:49 TSI
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