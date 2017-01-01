13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tatvan'da yağmur yağışı

13 Nisan 2017 Perşembe, 17:02
Tatvan'da yağmur yağışı
Tatvan'da yağmur yağışı

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun şekilde etkili olan sağanak yağış yer yer sele neden oldu.
Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış, öğle saatlerine doğru aniden etkisi arttırdı. Yaklaşık 3 saat aralıksız devam eden sağanak, özellikle ilçe merkezinde şiddetli şekilde etkili oldu. Sağanak yağış sebebiyle caddeler su birikintileri ile dolarken, yağmur suları yer yer sele neden oldu.
Bir anda başlayan şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmurdan korunmaya çalışan bazı vatandaşlar bina saçaklarının altına sığındı.
(HO-MSA-Y)

13.04.2017 17:10:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bitlis'te terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TE TERÖR OPERASYONU
Şehr-i Zaman Fotoğrafçılık Kulübünden bölge gezisi
YEREL

ŞEHR-İ ZAMAN FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜNDEN BÖLGE GEZİSİ
Bitlis'te 39 bin 326 kişi oy kullanacak
YEREL

BİTLİS'TE 39 BİN 326 KİŞİ OY KULLANACAK
Bitlis'te halk otobüsleri denetlendi
YEREL

BİTLİS'TE HALK OTOBÜSLERİ DENETLENDİ
Memur-Sen halkla buluştu
YEREL

MEMUR-SEN HALKLA BULUŞTU
Ahlat'ta 22 bin 447 seçmen sandığa gidecek
YEREL

AHLAT'TA 22 BİN 447 SEÇMEN SANDIĞA GİDECEK
İki günde 189 ünite kan bağışı toplandı
YEREL

İKİ GÜNDE 189 ÜNİTE KAN BAĞIŞI TOPLANDI
Bitlis'teki 4 köyde sokağa çıkma yasağı sona erdi
YEREL

BİTLİS'TEKİ 4 KÖYDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONA ERDİ
Bitlis'te &quot;Teröre Hayır, Huzura Evet&quot; mitingi
YEREL

BİTLİS'TE "TERÖRE HAYIR, HUZURA EVET" MİTİNGİ
Tatvan'da güvenlik toplantısı
YEREL

TATVAN'DA GÜVENLİK TOPLANTISI
Adilcevaz'da çiftçilere 6 bin 500 fidan dağıtıldı
YEREL

ADİLCEVAZ'DA ÇİFTÇİLERE 6 BİN 500 FİDAN DAĞITILDI
Güroymak'ta muhtarlar toplantısı
YEREL

GÜROYMAK'TA MUHTARLAR TOPLANTISI
Ahıska Türklerinde kız isteme geleneği
YEREL

AHISKA TÜRKLERİNDE KIZ İSTEME GELENEĞİ
Güneş ışınlarından korunmanın yolları
YEREL

GÜNEŞ IŞINLARINDAN KORUNMANIN YOLLARI
Bitlis'te ruhsatsız silahlar ele geçirildi
YEREL

BİTLİS'TE RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Arkeolojik kazıdan servet çıktı
YAŞAM

ARKEOLOGLARI ŞAŞKINA ÇEVİREN MEZAR!

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber