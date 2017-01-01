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Dicle Elektrik referanduma hazır



DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Elektrik Dağıtım, Anayasa değişikliğinin oylanacağı referandumda elektrik konusunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sorumluluk alanında gerekli olan tüm tedbirleri aldı.

Enerji şirketinden alınan bilgiye göre, referandumun yapılacağı 16 Nisan Pazar günü dağıtım bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'taki kritik noktalara ekip konuşlandırılması planlanırken, yaşanabilecek olumsuz durumlara müdahale senaryoları hazırlandı. Enerji şirketi, referandum nedeniyle görev yapacak personel sayısında düzenlemeye giderken, genel müdürlükte şube müdürü, illerde ise il yöneticiliği statüsündeki yetkililer nöbetçi amir olarak görevlendirildi. Arıza onarım bakım çalışanlarının sayısı 1.610'dan 1.904'e çıkarıldı. Bu sayının 1.982'ye kadar çıkarılması planlanıyor.



Planlı kesintiler ertelendi

Referandum günü '186' numaralı Çağrı Merkezi'ndeki personel sayısı da en üst düzeye çıkarılacak. Referandum öncesi bölge genelinde başlatılan aydınlatma kontrolleri ilave ekipler ile devam ediyor.

Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde planlı kesinti yapılmaması için bakım, onarım, tesis çalışmaları da zaruri durumlar dışındakiler referandum sonrasına ertelendi.

(İHA-MP-Y)



13.04.2017 17:15:19 TSI

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