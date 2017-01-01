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AK Parti İl Başkanı Emrah Özdemir referandum çalışmasında

13 Nisan 2017 Perşembe, 17:08
AK Parti İl Başkanı Emrah Özdemir referandum çalışmasında
AK Parti İl Başkanı Emrah Özdemir referandum çalışmasında

(Fotoğraflı)

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Ak Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir, 16 Nisan Pazar günü yapılacak referanduma sayılı günler kalan vatandaşın neden evet denmesi gerektiğini anlattı.
İl Başkanı Özdemir, Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk oylaması için köy, mahalle, ilçe ve ilde gezilmedik yer bırakmadıklarını belirterek, ''bu süreçte Niğde'nin her köşesini karış karış gezdik ve yeni sistemi anlatmaya çalıştık.'' dedi.
16 Nisan'da vesayetlerin son bulacağını ve ülkemizin istikrara kavuşacağını ifade eden Özdemir açıklamasında şunları söyledi; ''Yeni sistemle birlikte kalıcı istikrara kurumsal bir garanti verilecek. Son 15 yılda attığımız adımlar hep ülkemizin güçlenmesi ve sağlam temeller üzerine oturması içindi. Şimdi bu istikrarı kalıcı hale getirmek için önemli bir eşikteyiz. Halkımız buna 'evet' diyecektir. Ülkeyi yönetenlerin, etkili bir idare sistemine kavuşması gerektiğine dikkat çeken Özdemir "Artık vatandaş hızlı işleyen bir idareye, bürokrasiye 'evet' diyecek. Daha az bürokrasi, daha hızlı büyümeye 'evet' diyecek. Kararnamelerle hızlı düzenleme imkânı olacak. Kararnamelerin keyfi uygulanması gibi bir durum söz konusu olamaz. Zira her şey kanunlar çerçevesinde yapılacak ve ülkenin güçlenmesi, bütünlüğünü sağlamak için yapılacak" dedi.
Vesayete son vermek için evet
Meclis'in doğrudan belirlenmesi ile milli iradenin güç kazanacağını ifade eden Özdemir konuşmalarını şu şekilde sürdürdü:
''Vesayet sistemine son verilerek, bunun tasfiye süreci tamamlanacak. Meclis'in doğrudan belirlenmesi ile milli irade güç kazanacak. Cumhurbaşkanlığı milletin makamı olarak tescillenmiş olacak. Vatandaş büyük bir çoğunlukla 'Ben seçeceğim Cumhurbaşkanımı' dedi ama bazı unsurları eksik kaldı. Eksik unsurları tamamlayarak bu süreci bitirmiş olacağız. 'Evet' diyerek güçlü yasama ve yürütme ile güçlü icraatlar yapma imkanı doğacak, böylece ülkemizin büyümesi ivme kazanacak. Güçlü icraat sonrasında ekonomide reform adımlar atılacak, yeni iş imkanları sağlanacak, güçlü bir ekonomiye kavuşacağız. Yeni sistem Güvenlik politikalarına da hız katacak, güç katacak. Terörle mücadele çok daha etkin sürdürülecek ve terörün böylece kökü kazınacak. Bizler 16 Nisan'da 'evet' diyerek sadece ekonomide ve ülke içi icraatlardı güçlenmekle kalmayacağız, bunun ötesinde gelişmeler ivme kazanacak. İçeride olduğu kadar, dışarıda da Türkiye'ye güç katacak bir yönetime sahip ülke konumuna yükseleceğiz. Ülkemiz ve bölgemiz fırtınalı bir dönemden geçiyor. Bölgemizde sınırların yeniden masaya koyulduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu fırtınalı dönemden en az hasarla çıkmamız için güçlü bir devlete sahip olmamız gerekiyor. Bunun için etkin kararlar alınabilecek bir yönetime ihtiyaç var.
Buraya kadar anlattıklarımız yanı sıra 'Niçin Evet demeliyiz? Sorusu aslında cevabını buluyor. Ülkeyi sürekli geri götüren ve birilerinin güdümüne sokan darbeler döneminin bitmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dışarıdan karıştıran vesayetçilerin gücünün tamamen kırılması, ülkeye zaman kaybettiren ve siyaseti kirleten koalisyon pazarlıklarının sona ermesi, demokrasinin teminat altına alınarak milletin himayesine verilmesi için, yürütmenin tek elde toplanarak Cumhurbaşkanı-Hükümet çatışmasının artık tamamen önlenmesi, inancını yaşamak isteyen vatandaşlarımızın yaftalanmasının önlenmesi, milletimizin hayır ve iyilik duygularını istismar eden sinsi ihanet şebekelerine bir daha asla fırsat verilmemesi, Türkiye'yi kutuplaştırmak isteyenlerin, Türk-Kürt, Sünni-Alevi, Laik-Dindar çatışması çıkartmak isteyenlerin heveslerinin bitirilmesi, Türkiye nüfusunun en büyük dilimi 18-25 yaş arasıdır. Yani yüzde 9 civarında, 7 milyondan fazla, gençliğe güvendiğimizi, onlara inandığımızı göstermek adına 18 yaşındakilere de seçilme hakkını savunduğumuz için , Türkiye'yi dünyada güçlü ülkeler arasına sokmak , daha hızlı adımların atılması, terörle mücadelede etkili kararlar alarak kökünü kazımak için 'Evet' demeliyiz.".
(YE-SK)

13.04.2017 17:15:30 TSI
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