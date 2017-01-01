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Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: "Hayır diyenlere de hain diyemeyiz"



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KIRŞEHİR (İHA) - Referandum çalışmaları kapsamında vatandaş buluşmaları yapan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, referandum da hayır diyen vatandaşlara hain denilemeyeceğini söyledi.

Yaklaşan referandum öncesi vatandaş buluşmalarında Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Referandum süreci kapsamında 2 aydır alanlardayız.

Pazar günü İnşallah referandumda hep bir ağızdan en güçlü şekilde evet diyeceğiz. Bürokrasinin azaldığı, sorunların çok daha hızlı şekilde çözüldüğü bir sistem ülkemiz içinde çok büyük hayırlara vesile olacak. Bu gün hayır diyen vatandaşlarımıza kesinlikle vatan haini diyemeyiz" dedi.

Gelişmiş ülkelerin Başkanlık ve benzeri sistemlerle yönetildiğine işaret eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci şunları kaydetti;

"Ancak karşımızda bulunan hayır bloğuna bakınca yıllardır bu ülkeyi bölmeye çalışan çeşitli terör örgütlerinin de bu orada yer aldığını görüyoruz.

İşte üzerine düşünülmesi gereken asıl nokta bu. Gelişmiş olan ülkelere baktığımızda genel itibariyle başkanlık sistemiyle yada benzer sistemlerle yönetildiğini görüyoruz. Siyasal çekişmeler uyuşmazlıklar yatırımlar engellenmiş,krizler meydana gelmiş, bu krizler devletin işlevsel yapısına büyük zararlar vermiş, ekonomiden dış politikaya kadar pek çok yeni ve gerekli adımların atılmasına engel olmuştur.

Parlamenter sistemin meydana getirdiği en büyük kriz yakın bir tarihte 19 Şubat 2001'de yaşanmış, Cumhurbaşkanı ve hükümet kavgası ekonomik bunalıma sebep olmuştur.

Bu kavganın sonucu olarak Cumhurbaşkanı ve Hükümet ilişkileri kısa sürede sokağa taşıdı. Medya manşetlerine yansıyan tartışma haber sonrası Türkiye'de tarihin en ağır ekonomik krizlerinden birisi başladı.

Cumhurbaşkanı İle Hükümet arasındaki gerilimin faturasını en ağır şekilde 16 Nisan'da referandumda oy kullanacak olan bu necip millete kesildi.

İşte bu yüzden parlamenter sistemin yarattığı çift başlılığı ortadan kaldırmak ve Cumhurbaşkanı ile hükümetler arasındaki gerilimi sona erdirmek için ülkeye istikrarı getirecek bir sistemi hedefledik.

Hep birlikte ülkemizin geleceği için en güçlü şekilde 'Evet' diyeceğiz. Bu sürecin en güçlü şekilde tamamlaması için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli.

İstikrarı ve sürdürülebilir yönetimi kalıcı olarak sağlamamız açısından yeni bir hükümet modeline ihtiyaç olduğu açıktır. İşte bu sistem Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemidir. Yapılan iş ve işlemlerden Cumhurbaşkanı sorumlu tutulacak, cumhurbaşkanına yargı yolu açılacak, halkın gücü devlet yönetimine dolayı değil, doğrudan yansıyacak. Vesayetçi yapı ortadan kalkacak, milletin hükümeti bu sistem ile kurulacak.

Bende Evet diyorum , çünkü projelerimizi hayata geçirmeye çalışırken bürokraside yaşadığım sorunlar için kısa sürede bitirebileceğimiz projelerin yıllarca sürmesine neden olan bürokratik sistem için , bunun değişmesi için,daha hızlı ve pratik işleyen bir sistem için "Evet" Verimli belediye hizmetleri için ,ülkemize daha fazla yatırım yapılması için "Evet" bende varım diyorum."

(EÖ-SK)



13.04.2017 17:16:03 TSI

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