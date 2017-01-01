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Üniversitelilerden sokak kütüphanesi



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programından bir grup öğrenci sokak kütüphanesi oluşturdu.

Şehzadeler Gezi Yolu'na konulan sokak kütüphanesinin açılışında yaptığı konuşmada amaçlarının vatandaşa kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu, Türk ve dünya klasikleri, kişisel gelişim kitapları, şiir kitapları, çocuk kitapları gibi herkesin ilgisini çekebilecek kitapların da bulunduğunu belirten proje sorumlusu Nisa Badem, "Kütüphanemizi güven esasına göre işleteceğiz. Okuyucu buradan kitabı alıp okuduktan sonra tekrar yerine koyacak. Bu süre ise 15 gün. İsterlerse kitap da bağışlayabilirler" dedi.

Yavuz Selim Meydanı'na da kitaplık konuşlandırıldığını anlatan Badem, "Bu projede bizden desteğini esirgemeyen üniversitemiz yönetimine, Belediye Başkanımız Cafer Özdemir'e, hocalarımıza ve arkadaşlarımıza teşekkür edip şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Kütüphanenin açılışını öğrencilerle birlikte yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Polat da, "Biz üniversite olarak gerek hocalarımızın gerekse öğrencilerimizin halkımızı bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye yönelik programlarına, projelerine çok önem veriyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kütüphaneyi ziyaret eden din görevlisi Ferhat Polat, İslam'ın ilk emrinin 'oku' sözü olduğunu anımsatıp emeği geçenlere teşekkür etti.

Kütüphaneyi ziyaret eden Rektör Orbay ise toplumların değişimi dönüşümü ve gelişimi için okur yazarlık seviyesinin artması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Bunun içinde toplumların okumasına ihtiyaç vardır. Ülkemizdeki okuma yazma oranı özellikle gelişmiş ülkelerle karşılaştırdığımızda düşündürücü şekilde düşüktür. Okuma yazma oranımızın artması için herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır. Üniversitemiz öğrencileri de sosyal sorumluluk bilinci içerisinde 7/24 açık bir kütüphane oluşturdular. Bu kütüphanenin okuyucularının bol olmasını umut ediyoruz. Projede emeği geçen herkesi tebrik ediyor, projenin hedefine ulaşmasını diliyorum."

(MÇ-SLH-Y)



13.04.2017 17:16:06 TSI

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