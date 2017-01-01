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STK'lardan Vali Güvençer'e davet



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MANİSA (İHA) - Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nilgün Aksoy ve yönetimi, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan ve yönetimi Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i makamında ziyaret ederek düzenleyecekleri etkinliklere davet etti.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nilgün Aksoy, 22 Nisan Cumartesi günü Manisa TSO Bülent Koşmaz Hizmet Binasında TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Ege Bölge Toplantısı düzenleyeceklerini belirterek Vali Güvençer ve eşi Fatma Dilek Güvençer'i programa davet etti.

Aksoy, programın öğleden sonraki bölümünde gazeteci ve yazar Elif Aktuğ Moderatörlüğünde "Kadın ve yaşam" konulu panel ve ardından 'Kadınlar Ne söyler, erkekler ne anlar' adlı söyleşi gerçekleştirileceğini, akşam da gala yemeği vereceklerini söyledi. Aksoy, 23 Nisan'da da konuklara Manisa gezisi düzenleyeceklerini anlattı.



Yunusemre Kent Konseyinden ziyaret

Daha sonra Vali Güvençer'e Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan ve yönetimi de ziyarette bulunarak düzenleyecekleri etkinliğe davet etti.

Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle 18 Nisan 2017 Salı günü Kültür Sitesi Lale Salonunda Yunusemre Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi Korosu Kutlu Doğum Hürmetine Zikir Meclisi Programı düzenlediklerini belirterek Vali Güvençer'i programa davet etti.

Vali Güvençer de ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek programlarının başarılı geçmesi temennisinde bulundu ve programının uygun olması durumunda katılmaya çalışacağını ifade etti.

(SC-Y)



13.04.2017 17:16:29 TSI

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