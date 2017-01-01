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Eskişehir Çevre Derneği'nden çöp depolama ve geri dönüşüm önerileri

- Çöp toplama saatleri değişmeli



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Çevre Derneği Başkanı Güner Sümer, dernek olarak çöp depolama ve geri dönüşüm konusundaki önerilerini paylaştı.

20 yıldır Eskişehir'in çöp sorunları ile ilgilendiklerini ifade eden Sümer, Eskişehir'deki çöp sorunu ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Şu anda Eskişehir'de çöpler 19-21 saatleri arasında kapıya çıkarılmakta ve gece Saat 21:00'de belediyeler tarafından toplanmaktadır. Ancak Eskişehir merkezinde çalışanların büyük kısmı öğrenci, memur ve işçi olması nedeniyle akşamları bu kişiler işten sonra eve yorgun olarak gelmektedirler. Yorgunluk ve zamanlama uyumsuzluğu nedeniyle çöpler kapıya çıkarılmamakta ve sabah işe giderken bu çöpler kapıya bırakılmaktadır. Bu çöplerin durumu şehirde görünüm kirliliği yaratmaktadır. Hele yazın karpuz ve kavunların tüketildiği düşünülürse bu çöpler daha kötü bir görünüm arz etmektedir. Önerimiz bu çöplerin sabah 9-11 saatleri arası çıkarılması ve 11.00'da belediyeler tarafından toplanmasıdır" dedi.

Çöp poşeti kullanımı konusunda da açıklamalarda bulunan Sümer, "Marketlerde plastik poşetler kullanılmaktadır. Bu poşetler ücretsiz olduğu için çok kullanılmakta ve çöplerle birlikte çıkarılmaktadır. Bu poşetler çöp depolama sahasında 400 yıl bozulmadan aynen kalmaktadır. Bu gün dünyada Amerika'da kese kağıdı olarak ve Avrupa ile diğer ülkelerde bez torbalar kullanılmaktadır. 1 Ocak 2018 tarihinde Türkiye'de plastik poşet kullanımı yasaklanacaktır. Bu konuda gerekli önlemler alınmalıdır. Çöp depolama ve geri dönüşüm konusunda Eskişehir'de çevre derneğinin yerel yönetimler ve ÇEVKO ile müşterek çalışmaları oldu. Bu alanda bazı gelişmeler sağlandı. Ancak gelişmelerin yeterli olmadığı kanısındayız" diye konuştu.

(MY-MET-Y)



13.04.2017 17:17:33 TSI

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