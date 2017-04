YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Esenlik 3 markası ile Tarım Fuarında

Esenlik 3 markası ile Tarım Fuarında



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Her yıl Malatya'da geleneksel olarak düzenlenen Tarım, Teknolojileri ve Gıda Fuarın da Esenlik bu yılda stant açarak 3 önemli markasını ziyaretçilere tanıtıyor.

11. Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık, Gıda ve Tarım Fuarına bu yıl da kapılarını ziyaretçilerine açtı. Her yıl olduğu gibi bu yılda fuarda yerini alan Esenlik standı fuarın birinci gününde ziyaretçi akınına uğradı. Esenlik Şirketi bünyesinde yer alan tüm marka ve hizmet gruplarının tanıtıldığı standı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile diğer konuklarda ziyaret ederek bilgiler aldı. Fuar ile ilgili açıklamalarda bulunan Esenlik Genel Müdürü Hulusi Boyraz, Malatya ve çevre illerden katılım sağlayan birçok firmanın yer aldığı fuarda Malatya Büyükşehir Belediyesi adına Esenlik Şirketi olarak yer alarak üretim gücünü Türkiye'ye tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi. Bölgenin en önemli üretim şirketi olan Esenlik'in fuarda 3 marka ile yer aldığını belirten Poyraz, "Gıda da Nergis, kimya da Epak ve özellikle ağaç işlerinde MESTON ile yerimizi aldık ve halkımıza hizmet ediyoruz" dedi.

Üreten bir kurum olmak gururlandırıyor

Malatya Tarım Fuarının her geçen yıl büyüdüğünü ve bölgesel bir fuar haline dönüştüğünü ifade eden Boyraz, "Katılımın yoğunluğu, civar illerin göstermiş oldukları ilgi ve değerin verilmesi sayesinde fuarımız gerçekten iyi bir noktaya gidiyor. Belediyemizin çok önemli bir etkinliği haline geliyor, biz de burada üretim yaparak bunun bir argümanı olma gayretinde bulunuyoruz. Malatya'da üretim yapan firmalarında özellikle büyük bir ölçekte katılmış olması da çok güzel" ifadelerine yer verdi.

Esenlik olarak özellikle gıdada bir marka olma yolunda olduklarını dile getiren Boyraz, "Biz diyoruz ki üretim havzası olan Malatya'da tarım ve hayvansal ürünlerde bu üretim havzasının ürünlerini ya üreteceğiz. Ya üretim yapan firmalara ürettireceğiz ama esenlik şemsiyesiyle kamu gücüyle biz bunu Türkiye'ye ve dünyaya markalaştırma yapabilir miyiz, bunun mücadelesini veriyoruz. Şuanda esenlik olarak Nergis ve Kernek markasıyla gıda ürünleri üretiyoruz. Ve bu üretimlerimizi başta İstanbul olmak üzere Bursa, Ankara ve halka halka diğer illere gönderiyoruz. Bayilikler oluşturmaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki Malatya'nın üretim gücü ve organik yapısı Türkiye çapında da bir boşluk dolduracak. Kimya da yine Malatya da olmayan bir sektör doğuyor ve sektör lojistik anlamda bir üstünlük sağlıyor. Şuanda komşu ülkelerden 3 tanesine ihracat yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Esenlik olarak Devlet Malzeme Ofisine ürün vereceklerini de belirten Boyraz, "MESTON'da gerçekten iyi bir noktaya gidiyoruz, konseptimiz çok kaliteli ve güzel bir yapıda. Özellikle kamu kurumlarının ihtiyacı ve belediyemizin kent mobilyası anlamında bir talebi gideriyoruz. Kent mobilyası, kamelyası, bankı, verandası, çocuk oyun alanları çöp kovaları ve çiçeklikler ile iyi bir konsept oluşturduk. MESTON fabrikamızda öncelik olarak ürün kalitesi ve işçiliği ön planda tutuyoruz. Tesisimize ahşap ürünler için empren ye tesisi kurduk. Profesyonel arkadaşları işin içerisine çektik güzel bir konsept kurduğumuzu düşünüyorum. Bu üç markada da Malatya'yı temsil ediyoruz inşallah bizim için ve fuarımız için hayırlı olur" şeklinde konuştu.

(CÖ-SD-



13.04.2017 17:18:50 TSI

NNNN