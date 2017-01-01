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Başkan Karaosmanoğlu'na Hizmet-İş'ten sözleşme teşekkürü

13 Nisan 2017 Perşembe, 17:11
Başkan Karaosmanoğlu'na Hizmet-İş'ten sözleşme teşekkürü
Başkan Karaosmanoğlu'na Hizmet-İş'ten sözleşme teşekkürü

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ve yönetiminin yanı sıra işçi temsilcilerini makamında konuk etti.
Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ve yönetiminin yanı sıra işçi temsilcileri, 30 Mart'ta imzalanan toplu iş sözleşmesi nedeniyle Türk Dünyası Belediyeler Birliği(TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Gebze'deki makamında gerçekleşen birliktelikte düşüncelerini ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, "Sendikacılık sadece ücret için yapılmamalıdır. İş barışı, sağlığı, eğitimi ve özlük hakları gibi konularda da sendikalar üzerlerine düşen görevlerini yapmalıdırlar. Yoksa huzurun olmadığı yerde yüksek ücret almanın da bir anlamı yoktur" dedi.
2009 seçimleri sonrası Kocaeli'de tüm yerel yönetimlerin çalışanlarına karşın birikmiş borçları sonlandırdıklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Ülkemizdeki belediye çalışanları en çok koalisyon dönemlerinde hak ettikleri ücretleri alamamışlardır. O gibi dönemlerde en çok olumsuz etkilenenler belediye çalışanları olmuştur. İşçi kardeşlerimin alın terinin hakkını vererek bizler hizmet üretiyoruz" diye konuştu.
Belde belediye başkanlığı dönemlerinden itibaren çalışanının maaşını almadan kendisinin maaş almama ilkesiyle görev yaptığını belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Otuz yıl önce böyle güçlü belediyeler, güçlü hükümetler ve ekonomi hiç olmadı. O dönemlerde çalışanın maaşını veren belediye başkanı büyük bir kahramandı. Büyükşehir Belediye statüsünün değişmesi ve tüm Kocaeli'nin sorumluluk alanımıza girmesiyle, belediyelerimizde maaş problemi olan çalışanımız kalmadı. Bütün emekçi kardeşlerimizin alın terinin karşılığını zamanında vermek prensibimiz oldu. Çalışan kardeşlerimizin maaşını, mesailerini, ikramiyelerini ve hangi hakları varsa hepsini zamanında dakikası dakikasına ödüyoruz. Allah'a şükür çalışanlarımız bizden memnun, bizde onlardan memnunuz" diyerek sözlerini tamamladı.
Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy da yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'na imzalanan işçi sözleşmesi için teşekkür etmeye geldik. Temsilci arkadaşlarımızla beraber iş arkadaşlarınızın da selamını getirdik. Başkanımız on üç yıldır işçinin hakkını hukukunu veren ve zamanında ödeyen bir belediye başkanımızdır. Bu noktada ki memnuniyetimizi ifade etmek istiyorum. İşçi arkadaşlarımız adına Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Öte yandan Büyükşehir ile Hizmet-İş arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında işçi personelin ücret artışından doğan maaş farkları hesaplarına yatırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle Büyükşehir'de çalışan 839 işçi personelin maaş ve sosyal haklarında ilk yıl için yüzde 10 artış yapılmıştı. 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olan toplu iş sözleşmesi nedeniyle Büyükşehir'in işçi personeline ücret artışından doğan sözleşme farkı hesaplarına aktarıldı.
(GY-Y)

13.04.2017 17:18:59 TSI
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