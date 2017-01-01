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Bozüyük'te belediyeden köpeklere ücretsiz kuduz aşısı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından ilçede bulunan sahipli köpekler için ücretsiz kuduz aşısı kampanyası düzenlendi. Kampanya yoğun ilgi görürken, bu uygulama ile 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre sahipli köpekler de belediye tarafından kayıt altına alınıyor.

Mezbaha Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan Veteriner Hekimliği tarafından Avcılık Kulübü ile birlikte sahipli köpeklere uygulanan kuduz aşısı kampanyası ile köpekler kuduz hastalığına karşı aşılanırken aynı zamanda sağlık kontrolünden de geçiriliyor. Her yıl sahipli köpeklere uygulanan ücretsiz kuduz aşısı kampanyasından memnun olduklarını dile getiren ve belediyeye teşekkür eden köpek sahipleri de sesli anons sistemi ile duyurulan kampanyaya yoğun ilgi gösteriyor. Kampanya hakkında bilgi veren yetkililer, yapılan aşılamayla birlikte kuduz riskini ortadan kaldırmayı ve ilçedeki sahipli köpekleri kontrol altına almayı amaçladıklarını söyleyerek, "Koruyucu sağlık hizmetlerine önem veriyoruz. Yıl boyunca hayvan barınağında ücretsiz aşılama yapıyoruz. Barınağa getirilemeyen hayvanlar da bu kampanya ile aşılanıyor. Bu yılki kampanyamız ile yaklaşık 500 sahipli köpeğimize aşılama yaparak kayıt altına almayı planlıyoruz" dediler.

2 gün yapılacak olan aşılamaların ikincisinin önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor.

(FSİ-Y)



13.04.2017 17:20:51 TSI

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