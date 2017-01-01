13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Husumetli aileler barıştırıldı

13 Nisan 2017 Perşembe, 17:14
Husumetli aileler barıştırıldı
Husumetli aileler barıştırıldı

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van'da, geçtiğimiz günlerde iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle başlayan husumet, verilen barış yemeğiyle sonlandırıldı.
Akkuş ve Kahraman aileleri arasında çıkan kavgadan dolayı başlayan husumet, 11 gün aradan sonra Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan'ın araya girmesiyle sona erdi. Şişli Öğretmenevi'nde verilen barış yemeğine Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Arif Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Yüksel Oğuz, kurum amirleri ve aile bireyleri katıldı. Burada konuşan Van Valisi İbrahim Taşyapan, daha önce iki aile arasında herhangi bir husumet bulunmadığını belirterek, "Her insanın başına üzücü hadiseler gelebilir. Bu iki ailemiz arasında yaşanan bu üzücü hadise de bizleri derinden üzmüştür. Biliyorsunuz toplumda yaşamanın kuralları var. Sıkıntılarımız olabilir, bazı anlaşmazlıklarımız olabilir. Bunları gidermek için devletin hukuk kuralları ve bunlara ilaveten gelenek ve göreneklerimiz var. Her yörenin kendine has büyükleri vardır. Onların araya girmesiyle bu olaylar çözülebilir" dedi.
'Öfkeyle kalkan zararla oturur' atasözünü hatırlatan Taşyapan, kızgınlıkla hareket edilmemesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Özellikle gençlerimiz kendilerine hakim olmalılar. Buraya gelen ailelerin ve bireylerin hepsinin toplumda bir saygınlığı vardır. Bu saygınlığı korumak zorundayız. İnşallah bundan sonra bu istenmeyen hadiseler yaşanmayacak. Ufak tefek hadiseler ile birbirimizi üzecek olaylardan kaçınmamız lazım. Bu küçük meselelerle toplum içindeki yerimizi, itibarımızı zedelemememiz gerekir. Affetmek büyüklüğün şanındandır."
Daha sonra konuşan il Müftüsü Nimetullah Arvas da, huzur içerisinde yaşamanın önemini İslam tarihinden örnekler vererek açıkladı.
Barış yemeği, İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın okuduğu duanın ardında iki ailenin büyüklerinin birbirlerine sarılarak barışmalarının ardından sona erdi.
(MD-MSA-Y)

13.04.2017 17:21:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bakan Yardımcısı Çiftci'nin referandum çalışmaları devam ediyor
YEREL

BAKAN YARDIMCISI ÇİFTCİ'NİN REFERANDUM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Kaçak sigaralarla uçağa binmeye çalışırken yakalandılar
YEREL

KAÇAK SİGARALARLA UÇAĞA BİNMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR
Karael; &quot;16 Nisan'da esnaf ve sanatkârlar olarak kararımız evet olacak&quot;
YEREL

KARAEL; "16 NİSAN'DA ESNAF VE SANATKÂRLAR OLARAK KARARIMIZ EVET OLACAK"
Van'da husumetli aileler barıştırıldı
YEREL

VAN'DA HUSUMETLİ AİLELER BARIŞTIRILDI
Kaymakam Öztürk'ten İller Bankasına ziyaret
YEREL

KAYMAKAM ÖZTÜRK'TEN İLLER BANKASINA ZİYARET
Kaymakam Çınar, başarılı öğrencileri ödüllendirdi
YEREL

KAYMAKAM ÇINAR, BAŞARILI ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ
Kaymakam Öztürk'ten şehit ailesine ziyaret
YEREL

KAYMAKAM ÖZTÜRK'TEN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET
Yüksekdağ hakkında &quot;Cumhurbaşkanına hakaret&quot; iddiasıyla açılan dava
YEREL

YÜKSEKDAĞ HAKKINDA "CUMHURBAŞKANINA HAKARET" İDDİASIYLA AÇILAN DAVA

Van'dan El-Bab ve Cerablus'a yardım
YEREL

VAN'DAN EL-BAB VE CERABLUS'A YARDIM
Van'da hırsızlık
YEREL

VAN'DA HIRSIZLIK
Edremit'te örnek davranış
YEREL

EDREMİT'TE ÖRNEK DAVRANIŞ
Özalp ilçesinde park yenileme çalışması
YEREL

ÖZALP İLÇESİNDE PARK YENİLEME ÇALIŞMASI
Van'da canlı hayvan borsası kuruluyor
YEREL

VAN'DA CANLI HAYVAN BORSASI KURULUYOR
Gürpınar'da 3 milyon liralık yatırımlar hizmete girdi
YEREL

GÜRPINAR'DA 3 MİLYON LİRALIK YATIRIMLAR HİZMETE GİRDİ
Çaldıran Belediyesinden içme suyu çalışması
YEREL

ÇALDIRAN BELEDİYESİNDEN İÇME SUYU ÇALIŞMASI
Bakan Yardımcısı Çiftci'den referandum çalışması
YEREL

BAKAN YARDIMCISI ÇİFTCİ'DEN REFERANDUM ÇALIŞMASI
Hayata Dokunuş'tan Özalplı kardeşlere destek
YEREL

HAYATA DOKUNUŞ'TAN ÖZALPLI KARDEŞLERE DESTEK
Van'da 'Travma ve Resüsitasyon' kursu
YEREL

VAN'DA 'TRAVMA VE RESÜSİTASYON' KURSU
Şahin'den Vefa-Der programına davet
YEREL

ŞAHİN'DEN VEFA-DER PROGRAMINA DAVET
İpekyolu Belediyesinden ücretsiz deneme sınavı
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİNDEN ÜCRETSİZ DENEME SINAVI
Kaymakam Öztürk'ten yoksul ve engelli aileye yardım
YEREL

KAYMAKAM ÖZTÜRK'TEN YOKSUL VE ENGELLİ AİLEYE YARDIM
Van'da uzay evi açıldı
YEREL

VAN'DA UZAY EVİ AÇILDI
Vefa-Der Genel Başkan Yardımcılığına Vanlı Şahin getirildi
YEREL

VEFA-DER GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞINA VANLI ŞAHİN GETİRİLDİ
Bakan Yardımcısı Çiftci'den referandum çalışması
YEREL

BAKAN YARDIMCISI ÇİFTCİ'DEN REFERANDUM ÇALIŞMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Arkeolojik kazıdan servet çıktı
YAŞAM

ARKEOLOGLARI ŞAŞKINA ÇEVİREN MEZAR!

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber