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Başkan Kılınç'ın Kutlu Doğum Haftası mesajı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - AK Parti'li Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Kılınç, mesajında, bu hafta; özünde güzel ahlak, doğruluk, barış ve sevgi olan; insanlığın mutluluğunu esas alan İslam'ın evrensel ve çağlar üstü mesajını bize ulaştıran Peygamberimiz Hz. Muhammed'in kutlu doğumunun idrak edildiğini hatırlattı. Kılınç mesajında şu görüşlere yer verdi: "O, bütün insanlığa kucak açan bir barış ve sevgi öğretisinin taşıyıcısı olmuş; doğruluk ve güzel ahlakın en iyi örneğini kendi hayatıyla göstermiştir. Bütün insanlık için örnek bir şahsiyet olan Peygamberimiz Hz. Muhammed'i daha iyi tanıdıkça ve anladıkça, inanıyorum ki mesajının mahiyeti de doğru anlamıyla çok daha güçlü bir şekilde dünyamızda karşılık bulacaktır.

Şiddet, nefret, terör ve bencilliğin küreselleştiği, adalet içinde kardeşçe paylaşma, barış içinde bir arada yaşama özlemlerinin her zamankinden daha fazla öne çıktığı günümüzde, O'nu doğru anlamak büyük önem taşımaktadır. Bu düşüncelerle; Peygamberimiz Hz. Muhammed'in doğumunu kutluyor, O'nun evrensel barış ve sevgi çağrısında buluşmayı diliyor, bütün İslam alemini ve hemşerilerimizi sevgiyle selamlıyorum"

(MB-Y)



13.04.2017 17:22:17 TSI

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