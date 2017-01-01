13 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Yeni hastane yerinin kamulaştırma ücretlerinin 2'nci bölümü ödendi

13 Nisan 2017 Perşembe, 17:15
Yeni hastane yerinin kamulaştırma ücretlerinin 2'nci bölümü ödendi
Yeni hastane yerinin kamulaştırma ücretlerinin 2'nci bölümü ödendi

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Yeşilkent Mahallesi'nde yapılacak yeni hastane yerinin kamulaştırma işlemleri tamamlanan 2. Bölümünün ücretleri vatandaşlar mağdur edilmeden ödendi. Kamulaştırma işlemlerinin 1. Bölümünde hak sahiplerine Kurban Bayramı öncesinde 736 bin 477 TL ödeme yapılmıştı. Dün itibari ile kamulaştırma işlemlerinin 2. Bölümünde de 200 hisse sahibine 1 milyon 152 bin 591,60 TL ödeme yapılarak banka hesaplarına yatırıldı.
Toplamda 52 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak yeni hastanenin 40 bin metrekaresi Bozüyük Belediyesi tarafından kamulaştırılıyor. Kamulaştırılacak alanda hissesi olan vatandaşların Bozüyük Belediyesi ile uzlaşma yaparak Tapu Müdürlüğü'nde devir işlemleri tamamlanmış olan 200 hak sahibinin daha kamulaştırma bedelleri hesaplarına yatırıldı. İşlemleri devam eden hak sahiplerinin kamulaştırma bedellerinin ise tapu devrinin yapılmasına müteakip ivedilikle yatırılacağı öğrenildi. Konu hakkında belediye tarafından yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Sayın Fatih Bakıcı'nın çağrısını kırmayarak ilçemizde büyük ve yeni bir hastane yapılması için duyarlı davranan ve ivedilikle imza atarak belediyemizle uzlaşan hemşehrilerimizin kamulaştırma bedelleri geciktirilmeden banka hesaplarına yatırılarak gerekli duyarlılık gösterilmiştir. Kamulaştırma konusunda hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz" denildi.
Yeşilkent Mahallesi'nde Musapınarı Mevkii ile Çağlar Kent arasında kalan alana yapılacak olan yeni hastane 200+50 yataklı olarak inşa edilecek. Yeni hastanede Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ile Diş Protez Merkezi de yer alacak. Bozüyük Belediyesi tarafından ivedilikle sürdürülen kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastanenin yapım süreci başlayacak.
(FSİ-Y)

13.04.2017 17:22:20 TSI
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