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YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
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Bingöl'de oy kullanmak isteyen hastalara özel hizmet verilecek

13 Nisan 2017 Perşembe, 17:17
Bingöl'de oy kullanmak isteyen hastalara özel hizmet verilecek

Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili halk oylamasına katılmak için talepte bulunan hastalara tahsis edilen araçlar hizmet verecek.
Bingöl Valiliği, 16 Nisan'da sandık başına gidemeyecek durumda olan hastalar için gerekli hazırlıkların tamamlandığını bildirerek açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, "16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan Anayasa Değişikliği Halk oylamasında ilimizde 'Evde Sağlık Hizmeti' alan vatandaşlarımıza, oy kullanma taleplerini Alo 444 38 33 nolu telefonu arayarak bildirdikleri takdirde İl Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği ile beraber 24 hizmet aracı, 49 transfer aracı ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait 1 engelli aracıyla sağlık elemanlarıyla beraber gün boyu hizmet verilecektir. Ayrıca bu hizmetten hastanede yatan hastalarımız da faydalanabilecektir. İlimizde evde sağlık hizmeti alan 625 hastalarımız mevcuttur"denildi.
(YA-HİV-Y)

13.04.2017 17:25:13 TSI
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