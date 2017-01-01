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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ev bağışı



(Fotoğraflı)



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Sivas Valisi Davut Gül, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) ev bağışı yapan aileye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kısa süre önce kent merkezinde bulunan evlerini SYDV'ye bağışlayarak örnek davranış sergileyen Kadir Gültekin'i evinde ziyaret eden Vali Gül, hayırsever aileye teşekkür belgesi takdim etti.

Yardımlarından dolayı Gültekin'e teşekkür eden Gül, "Hayır yapmak istediğiniz zaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın akla gelmesi bizleri memnun etti. Sizlerin nezdine bu hayırların düzenli kullanılacağı yönünde bir kanaat ve inanç var. Hiç gözünüz arkada kalmasın. Emanetinizi sizin dediğiniz gibi değerlendireceğiz." dedi.

(UY-Y-)



13.04.2017 17:27:37 TSI

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