13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ev bağışı

13 Nisan 2017 Perşembe, 17:20
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ev bağışı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ev bağışı

(Fotoğraflı)

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas Valisi Davut Gül, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) ev bağışı yapan aileye teşekkür ziyaretinde bulundu.
Kısa süre önce kent merkezinde bulunan evlerini SYDV'ye bağışlayarak örnek davranış sergileyen Kadir Gültekin'i evinde ziyaret eden Vali Gül, hayırsever aileye teşekkür belgesi takdim etti.
Yardımlarından dolayı Gültekin'e teşekkür eden Gül, "Hayır yapmak istediğiniz zaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın akla gelmesi bizleri memnun etti. Sizlerin nezdine bu hayırların düzenli kullanılacağı yönünde bir kanaat ve inanç var. Hiç gözünüz arkada kalmasın. Emanetinizi sizin dediğiniz gibi değerlendireceğiz." dedi.
(UY-Y-)

13.04.2017 17:27:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sivas'ta çiftçilere mısır ve nohut tohumu dağıtıldı
YEREL

SİVAS'TA ÇİFTÇİLERE MISIR VE NOHUT TOHUMU DAĞITILDI
Sivas'ta öğretmenlere yönelik eğitim semineri
YEREL

SİVAS'TA ÖĞRETMENLERE YÖNELİK EĞİTİM SEMİNERİ
Sivas'ta okullar engelliler için referanduma hazır
YEREL

SİVAS'TA OKULLAR ENGELLİLER İÇİN REFERANDUMA HAZIR
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ:
Sivasspor, Ümraniyespor maçı biletleri satışa sunuldu
YEREL

SİVASSPOR, ÜMRANİYESPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ:
Sivas'ta esnafa 153 milyon kredi desteği
YEREL

SİVAS'TA ESNAFA 153 MİLYON KREDİ DESTEĞİ
Sivas'ta 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği açıldı
YEREL

SİVAS'TA 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE VE DEMOKRASİ DERNEĞİ AÇILDI
Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
YEREL

SİVAS'TA TRAFİK KAZASI: 5 YARALI

Sivas'ta ev yangını
YEREL

SİVAS'TA EV YANGINI
EN ÇOK OKUNANLAR
Arkeolojik kazıdan servet çıktı
YAŞAM

ARKEOLOGLARI ŞAŞKINA ÇEVİREN MEZAR!

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber