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Kırklareli'nden El-Bab Bölgesine yardım



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KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Suriye'nin El-Bab bölgesine gönderilmek üzere muhtelif kırtasiye malzemeleri, okul araç gereçleri ve okul donatım malzemesi dolu olan yardım tırı yola çıktı.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde araca yüklenen yardımlar, Kırklareli Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım ve Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin katıldığı törenin ardından Suriye'nin El-Bab bölgesine gönderildi.

Tüm okulların katılımıyla kırtasiye yardımlarının toplandığını kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, "Tüm okullarımızın katılımıyla Suriye'nin El Bab bölgesindeki zor durumdaki çocuklarımıza kırtasiye yardımı topladık. Bu yardımlar Serhat şehri Kırklareli'mizden bir başka serhat şehrimiz Gaziantep daha sonra Kilis'e Çobanbey sınır kapısını geçerek eğitim ihtiyacı olan öğrencilere Kırklareli'ndeki kardeşlerinden yardım amaçlı olarak onlara hediye olmuş olacaktır. Biz medeniyet olarak kadim bir medeniyetten geliyoruz ve yardımseverlik, misafirperverlik bizim genlerimize işlemiştir. Kırklareli Valiliğimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz öncülüğünde toplanan bu malzemeler bölgedeki çocuklarımızın gelecekte savaşlar olmasın diye sıkıntılar yaşanmasın, kardeş kanı dökülmesin diye eğitimlerinde küçük bir payımız olur" dedi

(KA-MEF-Y)



13.04.2017 17:31:42 TSI

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