13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hatay Büyükşehirli Nesim milli takıma çağrıldı

13 Nisan 2017 Perşembe, 17:26
Hatay Büyükşehirli Nesim milli takıma çağrıldı
Hatay Büyükşehirli Nesim milli takıma çağrıldı

(Fotoğraflı)

Buğra Güney
HATAY (İHA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü İşitme Engelliler Futbol Takımı oyuncusu Nesim Kocakaya milli takım kampına davet edildi.
Spor Toto 1. Lig 3. Grupta mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü İşitme Engelliler'in 16 golle takımı sırtlayan başarılı sporcusu Nesim Kocakaya (23) İşitme Engelliler Milli Takımının 30 kişilik kadrosuna seçildi.
Milli takımın Ankara Kızılcahamam'da yapacağı kamp öncesi İşitme Engelliler Futbol Takımı sorumlusu, teknik heyet ve sporcu Nesim Kocakaya, Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Serdar Güven'e desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.
Takım sorumlusu Cemil Can, "Bu yıl zorlu maçlardan alnımız akıyla çıktık şampiyonluğu kaçırmış olsak da oyuncularımızın kazanma hırsı ve çalışkanlığıyla önümüzdeki yıl daha iyi hazırlanıp şampiyon olmak istiyoruz. Ligin en gözde takımlarından biriyiz ve oyuncularımızın her biri ayrı birer yıldız. Takımımızın en çok gol atan oyuncusu Nesim Kocakaya'nın Milli Takıma seçilmiş olması hepimiz için ayrı bir gurur" dedi.
(BGY-Y)

13.04.2017 17:35:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Terör örgütü PKK'dan enerji nakil hattına saldırı
YEREL

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN ENERJİ NAKİL HATTINA SALDIRI
İdlib'deki kimyasal saldırılar
YEREL

İDLİB'DEKİ KİMYASAL SALDIRILAR

PTT Hatay Başmüdürlüğü TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahip oldu
YEREL

PTT HATAY BAŞMÜDÜRLÜĞÜ TSE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ'NE SAHİP OLDU
Yayman: &quot;Hatay'a 50 milyon liralık yatırım yapılacak&quot;
YEREL

YAYMAN: "HATAY'A 50 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPILACAK"
Hatay'da tren kazası: 1 ölü
YEREL

HATAY'DA TREN KAZASI: 1 ÖLÜ

Diyarbakır'daki terör saldırısı
YEREL

DİYARBAKIR'DAKİ TERÖR SALDIRISI

MHP Hatay İl Başkanı Kaşıkçı: &quot;Herkes oy kullanmalı&quot;
YEREL

MHP HATAY İL BAŞKANI KAŞIKÇI: "HERKES OY KULLANMALI"
Hatay Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı 3-7 Mayıs'ta
YEREL

HATAY YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL FUARI 3-7 MAYIS'TA
Hatay'da 2017 yılında 4 Milyar 668 Milyon 164 Bin TL değerinde proje hazırlandı
YEREL

HATAY'DA 2017 YILINDA 4 MİLYAR 668 MİLYON 164 BİN TL DEĞERİNDE PROJE HAZIRLANDI
Şehit isimleri Kırıkhan'daki okullara verilecek
YEREL

ŞEHİT İSİMLERİ KIRIKHAN'DAKİ OKULLARA VERİLECEK
Dörtyol TSM &quot;Evde Sağlık Hizmeti&quot; ekibi kurdu
YEREL

DÖRTYOL TSM "EVDE SAĞLIK HİZMETİ" EKİBİ KURDU
Hatay'da terör operasyonu
YEREL

HATAY'DA TERÖR OPERASYONU
AK Parti İl Başkanı Atıç: &quot;16 Nisan'da güçlü bir Türkiye'yi, güçlü bir 'Evet' ile karşılayacağız&quot;
YEREL

AK PARTİ İL BAŞKANI ATIÇ: "16 NİSAN'DA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'Yİ, GÜÇLÜ BİR 'EVET' İLE KARŞILAYACAĞIZ"
Diyarbakır'daki terör saldırısı
YEREL

DİYARBAKIR'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Öğrenciler, 400 fidanı toprakla buluşturdu
YEREL

ÖĞRENCİLER, 400 FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Arkeolojik kazıdan servet çıktı
YAŞAM

ARKEOLOGLARI ŞAŞKINA ÇEVİREN MEZAR!

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber