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Valisi Şahin, SGK çalışanları ile bir araya geldi



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SAMSUN (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü çalışanları ile bir araya gelen Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Sizden tek beklentimiz insanlarımıza en güzel bir şekilde hizmet etmektir" dedi.

Vali İbrahim Şahin, SGK İl Müdürü Ünal Kaya'yı makamında ziyaret etti. Vali Şahin, SGK İl Müdürlüğüne gelişinde İl Müdürü Ünal Kaya ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Vali Şahin, SGK İl Müdürlüğü personeli ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemekte bir konuşma yapan Vali Şahin, "Arkadaşlar, eski binanızda çalışma şartlarınız zordu. Bu yeni binanızda hizmet vermenin keyfini yaşıyorsunuzdur. Devlet bir sürü imkân sunuyor. Bunun karşılığında da sizden sağlıklı hizmet bekliyor. Güzel, temiz bir ortamda hizmet ediyor olmak hem ruh sağlınızı ilgilendiriyor hem de verimli çalışmanızı sağlıyor. Onun için sizden tek beklentimiz insanlarımıza en güzel bir şekilde hizmet etmektir. Sizin yaptığınız çalışmalar insanların doğrudan geleceğini ve hayatını ilgilendiriyor. Sosyal güvence insanların kaçınılmaz bir şekilde içinde olduğu konulardır. Bunun arşivlenmesinden alında, kişilerin geldiklerinde hemen bilgiye ulaşması, yaptıkları emeklilik müracaatlarının artık sıra beklemenin ötesinde neredeyse bilgisayarın başında müracaat edip, emekli olmaya gelinceye kadar ciddi anlamda Türkiye yenileşmeye doğru gidiyor. Ama yeterli mi? Yeterli değil. Her alanda eksiklerimiz olduğu gibi, bu alanda da tabii ki eksiklerimiz var. Sadece biz emeklilik kısmına takılıyoruz ama bunun bir de sağlık boyutu var. Tüm bunları dikkate aldığımızda gerçekten çok önemli bir rol üstleniyorsunuz. Sizden istediğimiz, görev yaptığınız alan içerisinde işinizi en güzel şekilde yapmaktır" diye konuştu.

Vali İbrahim Şahin, SGK İl Müdürlüğünün yeni hizmet binasında incelemelerde bulunarak İl Müdürü Ünal Kaya'dan kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

(SAM-SLH-Y)



13.04.2017 17:42:12 TSI

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