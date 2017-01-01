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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Muş'ta 'Mesai Dışı Poliklinik' uygulaması

13 Nisan 2017 Perşembe, 17:45
Muş'ta 'Mesai Dışı Poliklinik' uygulaması
Muş'ta 'Mesai Dışı Poliklinik' uygulaması

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş Devlet Hastanesinde, 'Mesai Dışı Poliklinik' uygulaması kapsamında kadın doğum polikliniğinin hizmete gireceği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, gün içerisinde hastaneye gelme fırsatı bulamayan ya da randevu alamayan vatandaşlara kolaylık sağlanması amacıyla, devlet hastanesinde 'Mesai Dışı Kadın Doğum Polikliniği'nin hizmete gireceği belirtildi. Açıklamada, "Mesai saatleri içerisindeki yoğunluğu azaltarak, halkımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaçlayan mesai dışı poliklinik uygulaması ile gün içerisinde hastaneye gelemeyen çalışanlar da kolayca bu sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir. Ayrıca muayeneye gelen gebe vatandaşlarımızın eşleri de muayene odasına alınarak bebeklerini görme imkânı bulabilecekler" denildi.
Uygulamanın 17 Nisan Pazartesi gününden itibaren haftanın 5 günü 17.00-22.00 saatleri arasında yapılacağı ifade edilen açıklamada, "Bu uygulama sayesinde tüm vatandaşlarımız, normal mesai saatlerine bağlı kalmadan 17:00-22:00 saatleri arasında da kadın doğum poliklinik randevusu alabilecekler. Böylelikle işlerini aksatmadan hastaneye giderek polikliniklerde muayene imkânı bulacaklardır. Muş Devlet Hastanesi'nde 17 Nisan 2017 tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri kadın doğum polikliniklerinde mesai sonrası 17:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlanacaktır. Mesai dışı poliklinik için direk polikliniğe başvurularak sıra alınacak veya MHRS üzerinden randevu alınabilecektir. Değerli vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe giren bu hizmetin Muş halkına hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği olan başta kadın doğum uzmanlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.
(NA-MSA-Y)

13.04.2017 17:53:27 TSI
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