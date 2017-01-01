13 NİSAN 2017
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Manisa'da 112 STK 'evet' için çalışıyor

13 Nisan 2017 Perşembe, 17:46
Manisa'da 112 STK 'evet' için çalışıyor
Manisa'da 112 STK 'evet' için çalışıyor
- Manisa Evet Platformu Başkanı Bilal Demir:
- "Koalisyon kâbusları, görmek istemiyoruz"

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Evet Platformu Başkanı Bilal Demir, "Manisa'da 10 binlerce kişiyi temsil eden, şehrin en güçlü 112 sivil toplum örgütünün 'evet' kararının etrafında birleşmesi çok önemli ve anlamlıdır" dedi.
Manisa'da 112 sivil toplum örgütünün bir araya gelmesiyle kurulan Manisa Evet Platformu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurdukları stantta, vatandaşlara broşür dağıtarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatıyor. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açılan evet standı yoğun ilgi görüyor. Platformun Kurucusu Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, "İlk bu konu gündeme geldiğinde, 30 ile 40 arasında STK ile bir platform kurabileceğimizi düşünmüştüm. Çalışmalarımıza başlamamızla birlikte platformumuz sivil toplum örgütlerinin büyük desteğini gördü. Manisa'da faaliyet gösteren 112 STK, evet platformunda görev almak için talepte bulundu. Manisa'da 10 binlerce kişiyi temsil eden, şehrin en güçlü 112 sivil toplum örgütünün 'evet' kararının etrafında birleşmesi çok önemli ve anlamlıdır. Ülkemiz ve milletimiz açısından çok önemli olduğunu düşündüğümüz halk oylamasında 'evet' tercihinin etrafında kenetlenen, bu sivil toplum kuruluşları aslında toplumun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine verdiği desteği de çok net bir şekilde ortaya koyuyor "dedi.
Manisa Evet Platformunun hiçbir siyasi partinin yanında ve karşısında olmadığını ifade eden Bilal Demir, " Bu platform tamamıyla siyasetin dışındadır. Sivil bir harekettir. 'Evet' tercihine destek veren STK'lar olarak, bizim derdimiz, milletimizin huzur ve istikrar içinde yaşamasıdır. Koalisyonların bu ülkeye neler kaybettirdiğini, güçlü hükümetleri oluşturamayan bu sistemde Türkiye'nin 94 yılda ne büyük acılar çektiğini bildiğimiz için evet diyoruz. Ülkemizi krizlerden krizlere sürükleyen, koalisyonları ve koalisyon kabuslarını görmemek için 'evet' diyoruz Bu nedenle bu referanduma ülkemizin ve milletimizin geleceğinin oylanacağını bilerek, evet çağrısında bulunuyoruz"dedi.
(ÖND-Y)

13.04.2017 17:53:48 TSI
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