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UTSO'nun ihracat yapan üyelerine özel program

13 Nisan 2017 Perşembe, 17:47
UTSO'nun ihracat yapan üyelerine özel program
UTSO'nun ihracat yapan üyelerine özel program

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak Ticaret ve Sanayi Odasında ihracatçılara yönelik Türk Eximbank Kredi ve Sigorta Programları Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Türk Eximbank'ın vermiş olduğu ihracat kredileri ve sigorta programlarının içerikleri, oranları, vadeleri vb. ayrıntıları konularında bilgi sahibi olunabilmesi ve bu programlardan daha etkin bir şekilde yararlanılabilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıda; Türk Eximbank adına Pazarlama Yöneticisi Muhammet Afşar ve Fatma Selcen Topal sunumlarını gerçekleştirerek katılımcıların sorularını yanıtladı.
Muhammet Afşar, 'Kâr amacı güden bir kuruluş değiliz, her zaman sizinle aynı yoldayız ana gündemimiz sizin yanınızda olmak. Türk Eximbank'ın 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Ülkemizin resmi ihracat destek kurumu olarak kurulmuştur. Amaçlarımızı şu beş başlık altında özetleyebilirim. İhracatın geliştirilmesi, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi, ihracatta pazar payı artışı, ihracatçılarımıza rekabet gücü kazandırmak, ihracatçılarımıza güvence sağlamak'' dedi.
Fatma Selcen Topal,''238 ülkeye ihracatı destekliyoruz, tahsilatta endişeniz olmasın. Yurtdışı bağlantılarımız ticari ataşelikler, hukuk büroları ve enformasyon şirketleridir. Tahsilat aşamasında internet bankacılığı işlemlerinden firma ile yapılan WhatApp konuşmalarına kadar pek çok işlemi değerlendiriyoruz'' dedi.
Topal, kısa vadeli ihracat kredi sigortası, spesifik ihracat kredi sigortası, teminat mektuplarının haksız nakde çevrilme sigortası, yurt dışı bankalar alıcı kredileri, yurt içi bankalar alıcı kredileri, poliçe/akreditif iskonto programı başlıklı konular hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.
Katılımcılar özellikle kapsam dışı ülkeler ve kapsam dışı sevkiyatlar hakkında sorular yöneltti.
İhracatın artırılması noktasında yoğun çalışma içerisinde olduklarına değinen Uşak Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, ''İlimizin ve ülkemizin ihracat seviyesini yükseltmek ve üyelerimize rehber olmak amacıyla ihracat yapan ve yapacak olan üyelerimize her zaman her türlü desteği vermek için Oda olarak çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu.
(EÖ-MB-Y)

13.04.2017 17:54:26 TSI
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