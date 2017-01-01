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60 kadın sağlık çalışanına 'gebelik' öncesi ve sonrası eğitimi verildi

13 Nisan 2017 Perşembe, 17:49
60 kadın sağlık çalışanına 'gebelik' öncesi ve sonrası eğitimi verildi
60 kadın sağlık çalışanına 'gebelik' öncesi ve sonrası eğitimi verildi

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından ebelere yönelik 'Sağlıklı Doğum ve Gebe Okulları Sempozyumu' düzenlendi. Sempozyum sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından anne adaylarını rahatlatmak, doğum korkusunu azaltmak ve normal doğumu kolaylaştırmak için görev yapan 35 ebeye yönelik sempozyum düzenlendi. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürleri, Doğumhane ve Kadın Doğum Servisinde çalışan 35 sağlık çalışanına, "Temel Doğuma Hazırlık Eğitimi", "Doğum Algısı, Doğum Kasılmaları", "Doğum Pozisyonları", "Anne Sütü ve Emzirme", "Erken Dönemde Anne Bebek Bağlanması", gibi doğum öncesi ve doğum sonrasında, gebe yaklaşımı konularında eğitim verildi. İlk günü teorik, ikinci günü uygulamalı verilen eğitimlerin sonunda katılımcılara, Genel Sekreter Uz. Dr. Berna Öztürk tarafından katılım belgeleri verildi.
"Bebek ölüm oranlarının düşmesinde ebenin rolü"
Anne adaylarının gebelik sürecini, doğum anı ve sonrasını daha kaliteli geçirmesini sağlamada ebelere düşen rollerin büyük olduğunu vurgulayan Öztürk, "Sağlık hizmet sunumunun her aşamasında ve başarıya ulaşmasında her sağlık çalışanının yeri vazgeçilmezdir. Fakat bilindiği üzere, ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren birçok demografik göstergeler vardır. Bu göstergelerden biri de bebek ölüm hızlarıdır ki, ülkelerin ekonomik kalkınma düzeyi ve bunun sağlığa yansımasını gösterir. Ülkemizde son yıllarda anne ve bebek ölüm oranlarının büyük bir hızla indirilmesinde ebelerimizin rolü büyüktür. Bu çerçevede bakanlığımız hedefleri doğrultusunda ebelik hizmetlerini güçlendirmek, normal doğumu desteklemek ve teşvik etmek yönünde çalışmalar yapmak ana hedeflerimiz arasındadır" dedi.
"Gebe bilgilendirme sınıfları"
Annelerin bilinçli doğum yapmaları ve anne sütünün önemi için eğitimlerine devam edeceklerini belirten Öztürk, "Bu kapsamda da Denizli, Servergazi, Acıpayam, Çivril, Tavas ve Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde gebe bilgilendirme sınıflarını açtık. 2017 yılı Ocak ayı itibariyle de yeni düzenlemelerle 'Gebe Bilgilendirme Sınıfları'nı daha etkin hale getirdik. Egzersiz salonları dizayn ederek gebe bilgilendirme sınıflarında gebe egzersizi ve nefes egzersizi programlarını başlattık. Bu sempozyumla da ebelerimizin eğitim standartlarını yükseltmek, güncel konuları paylaşmak, gebe okullarında verilen hizmet kalitesini arttırmak ve sağlıklı doğum oranlarını arttırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
(MT-İA-Y)

13.04.2017 17:56:46 TSI
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