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Uşak'ta evlendirme vaadiyle dolandıran şahıs yakalandı



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak polisi, kız kardeşi ve baldızı olduğunu öne sürdüğü kişilerle yaşlı vatandaşları evlendirme bahanesiyle dolandırıcılık yapan şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, belli bir yaşın üzerinde uzun zamandır yalnız yaşayan ve ekonomik durumu iyi olan erkek şahısları hedef seçerek evlendirme vaadinde bulunan dolandırıcı T.Y (45) yakaladı.

Şahsın yanında bulunan fotoğrafla kız kardeşi veya baldızı ile evlendirmeyi vaat ettiği ancak evlilikten önce bir takım borçlarının ödemesi koşuluyla son zamanlarda 8 farklı olayda vatandaşları evlenmek vaadiyle 53 bin TL dolandırdığı ve dolandırıcılık suçundan arandığı öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan T.Y (45) isimli şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(EÖ-MB-Y)



13.04.2017 18:02:58 TSI

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