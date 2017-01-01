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İsmail Türk Ortaokulu yeni görünümüne kavuştu



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MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi'nin eğitim camiasına verdiği destek kapsamında Akçapınar Mahallesi'nde yer alan İsmail Türk İlkokulu ve Ortaokulu'na engelli rampalarının yapımının ardından dış cephe boyamasını gerçekleştirmesi, okul yönetimi, öğrencileri ve velileri mutlu etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in eğitime verdiği destek kapsamında okulların eksilikleri bir bir tamamlanırken, bu kapsamda Akçapınar Mahallesi'nde bulunan İsmail Türk İlkokulu ve Ortaokulu'nun sorunları da çözüme kavuştu. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince okulun ihtiyaç duyduğu engelli rampasının yanı sıra öğrenci girişlerine engelli rampasının yapımı da tamamlandı. Ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince tarafından okulun dış cephesi boyanarak, okul yeni bir görünüme kavuşmuş oldu. Eğitim alanlarının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara desteklerini sürdürdüğünü belirten Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Turgutlu'muzdaki okulların eksiklerini Belediye olarak gidermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda İsmail Türk İlkokulu ve Ortaokulu'nun ihtiyaç duyduğu çalışmaları da tamamladık. Daha önce okulumuzda bir takım çalışmalar yapmıştık. Şimdi de dış cephe boyasını gerçekleştirdik. Çalışmalarımız okulumuza hayırlı olsun" dedi. Okul müdürü Süleyman Yapıcı da çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Okulumuzun eksiklerini Belediye Başkanımız'a iletir iletmez kendisi konuyla yakinen ilgilenerek ekiplerini okulumuza yönlendirdi. Okulumuzun daha önceden eksiklerini sağolsun Başkanımız gidermişti. Kendisinden rica ettik okulun boyanması talebinde bulunduk. Onu da çok kısa sürede gerçekleştirerek okulumuza yeni bir görünüm kazandırmış oldu. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

(AY-Y)



13.04.2017 18:08:26 TSI

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