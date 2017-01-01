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TÜBİTAK Samsun Bölge Sergisi 17 Nisan'da



SAMSUN (İHA) - TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca düzenlenen 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın Samsun Bölge Sergisi 17-19 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacak.

Yarışmanın 11. yılında, Amasya, Giresun, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat illerini kapsayan bölgeden; biyoloji 195, fizik 265, kimya 77 ve matematik 430 olmak üzere 4 farklı alanda toplam 967 proje başvurusu yapıldı.

Yarışmaya katılan 4 farklı alandan sergiye davet edilen toplam 50 adet proje içinden, 23-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan final yarışmasına katılacak projeler, jüriler tarafından belirlenerek 20 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan ödül töreninde açıklanacak.

(SAM-SLH-Y)



13.04.2017 18:08:40 TSI

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