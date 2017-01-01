13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Uğur'dan Küçüksan esnafına müjdeler

13 Nisan 2017 Perşembe, 18:05
Başkan Uğur'dan Küçüksan esnafına müjdeler
Başkan Uğur'dan Küçüksan esnafına müjdeler
- Başkan Uğur:
- "Küçüksan'da ne kadar bina varsa yasallaşıyor"

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Küçüksan esnafı ile bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, bölge esnafının imar ile ilgili tüm sorunlarını çözeceklerini söyledi. Uğur, bölgede 20 metre olan çekme mesafesinin 5 metreye ineceğini, 6.5 metre olan yapı yükseklikleri 9.5 metreye çıkacağını, herkesin imar ve yapı kullanma ruhsatı alabileceklerini müjdeledi.
Küçüksan esnafı ile bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, bölge esnafının imar ile ilgili tüm sorunlarını çözeceklerini söyledi. Uğur, bölgede 20 metre olan çekme mesafesinin 5 metreye ineceğini, 6.5 metre olan yapı yükseklikleri 9.5 metreye çıkacağını müjdeledi. Başkan Uğur ayrıca 3. Kapı yanındaki kamyon garajı olarak kullanılan yeşil alanın Küçüksan Kooperatifi gelir getirmesi için 17 katlı binaya kadar imara açılacağını söyledi. Küçüksan Düğün ve Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı Küçüksan Yapı Kooperatifi Başkanı Ahmet Sakbaş'ın konuşması ile başladı. Daha sonra Başkan Uğur esnafa hitap ederek Büyükşehir çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Başkan Uğur: "Küçüksan esnafımızın yanındayız"
Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman Küçüksan esnafının yanında olduklarını ifade eden Başkan Uğur, "Küçük Sanayi Sitesi Balıkesir'in en büyük fabrikası. 5 bin kişilik bir istihdam var. Küçüksan'ın kuruluşu 70'li yıllara dayanıyor. İnşaatların başlaması 1980'li yılları buluyor. Küçük Sanayi Sitemiz ogünün şartlarına göre yapılan projeler ile büyüklük ve yükseklikleri yapıldı. Ama ülkemizde ve dünyada gelişmeler var, araçlar büyüdü, kamyonlar büyüdü, işmakineleri büyüdü. Birçok ekipman çıktı. Bununla ilgili çok sıkıntı oldu sitemizde. Ruhsat alınamadı, yapı kullanma izni alınamadı. Ruhsat ve yapı kullanma izinleri alınamayınca, işyeri çalıştırma ruhsatı alınamadı, bankadan kredi alınamadı. Birçok sıkıntılar yaşadı esnafımız. Küçüksan'da 1000'in üzerinde işyeri var. Kimi çekme ruhsatı 20 metre bahçeye kadar binasını yapmış. Kimisi ruhsatını alırım demiş yıkmış, yüksekliği yetmiyor. Yapı kullanma iznini alamıyor" dedi.

Küçüksan 3. kapı'daki garajı 17 katlı imara açılıyor
Daha önce Küçüksan esnafı ile imar değişikliği konusunda bir toplantı yaptıklarını hatırlatan Başkan Uğur, burada bölgeyi mor renk boyama kararı aldıklarını söyledi. Yeni çalışma ile 20 metre olan çekme mesafesini arka ve ön bahçeden 5 metre olarak düzenleyeceklerini belirten Başkan Uğur şöyle konuştu:"Şuanda fazla çıkması olan, bahçeye inşaat yapmış olan için 20 metre 5 metreye indiriyoruz. Yükseklikleri de 6.5 metre şuan. Onu da 9.5'e çıkartıyoruz. İsteyen çekme mesafesi 5 metrede bahçesinin inşaatı yasal hale geliyor. Yüksek yapanda ruhsat alacak. Dolayısı ile Küçüksan'da yapı kullanma alamayan, işyeri belgesi alamayanların hepsinin bütün işlemleri yasallaşıyor. Ne kadar bina varsa yasallaşıyor. Ruhsatını, yapı kullanmasını, çekmesini hepsini alabileceksiniz. 1/1000'lik haritalarda bu notu da koyuyoruz. Çöp toplaması Karesi Belediyesi yapıyor, asfaltını vs'sini yapıyoruz. Birde Küçük Sanayi Sitesi'nin 3. kapının yanında bir kamyon garajı var. Yeşil alan gözüküyor. Bu yeşil alana da buraya zenginlik katalım istedik. Buranın emsal değerinin iki yapıyoruz. Yüksekliğini de 51.50 yapıyoruz. 17 kat bina yapabilecek Küçüksan'a bir imar veriyoruz. Buraya 80 bin metrekare inşaat yapılabilir. İster hastane, ister okul, ister banka olur, alışveriş merkezi olur. Ne isterseniz olur. Bizimde aslında vermek istediğimiz imar buydu bölgeye. Burayı kaldırmak değildi. Ama istemediniz tamam".

Balıkesir yatırımcıların gözdesi oldu
Başkan Uğur, devletin yapmış olduğu yollar, üniversiteler, hastaneler, barajlar, göletler ve Balıkesir'in üretim ve tüketim bölgelerine yakınlığı sebebiyle ilin değer kazandığını söyledi. Balıkesir'e olan teveccühün arttığını belirten Uğur, "Birçok sanayici Organize sanayi Bölgesi'nden yer alıyor. Aynı şekilde Bandırma, Gönen ve Dursunbey'deki OSB'lere talep var. İstanbul'daki Gebze bölgesindeki sanayiciler, Balya ilçemizden 5 bin dönümlük Organize Sanayi Bölgesi istiyor. Balıkesir yükselen değer ve parlayan yıldız. Sanayicinin büyük talebi olan Balıkesir'i güzel bir şekilde imar etmek istiyoruz" dedi.

Uğur: "16 Nisan'da Türkiye'nin istikrarı oylanacak"
Siyasi istikrar olduğu için ekonomik istikrarında olduğunu hatırlatan Uğur, 16 Nisan'da yapılacak referandumun önemine dikkat çekti. 16 Nisan'da yapılacak olan yeni Anayasa referandumu sonrası Cumhurbaşkanlı sistemine geçileceğini ifade eden Başkan Uğur, "Yeni sistem ile ikili idare olmayacak. Cumhurbaşkanı diyecek ki ben 5 yıllığına seçiliyorum. Atayacağı bakan 5 yıl çalışacağını bilecek. Türkiye'nin istikrara ihtiyacı var. Tüm düşmanlarımız ve Batı alemi gelişip büyümeye gıpta ile bakıyorlar. Onlar istiyor ki Türkiye hep el açsın, IMF'den para alsın, para dilensin. IMF'den para dilenirsen sana Cotarelli gelir, dışarıdan bakan atanır. Türkiye IMF'e olan borçlarının tamamını ödedi borç yok. Borç olmayınca talimatta almıyorsun. Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye. Nüfusumuz genç. Yatırımcıda bize bunun için geliyor. Genç nüfusumuz var. Genç ve heyecanlı milletiz. Tünelin ucunda ışığı gördük mü, işe girişiyoruz. 16 Nisan önemli. Tecrübeme ve geçmişte yaşanılanlara bakınca, istikrar için 16 Nisan'da önümüzde fırsat var. Bu Anaya değişikliğini gerçekleştirerek Türkiye önü açılacak ve 2023 hedeflerine kısa zamanda ulaşacağız" şeklinde konuştu.
Program sonunda Küçük Sanayispor tarafından Başkan Uğur'a forma hediye edildi. Toplantıya Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, daire başkanları ve bölge esnafı katıldı.
(OF-

13.04.2017 18:13:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Balıkesir'e hafif raylı sistem için ilk adım atıldı
YEREL

BALIKESİR'E HAFİF RAYLI SİSTEM İÇİN İLK ADIM ATILDI
Kocaseyit'in torunları, Kocaseyit Havalimanı'nı gezdi
YEREL

KOCASEYİT'İN TORUNLARI, KOCASEYİT HAVALİMANI'NI GEZDİ
Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 83. yıl dönümü düzenlenen kortej ve törenle kutlandı
YEREL

ATATÜRK'ÜN AYVALIK'A GELİŞİNİN 83. YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN KORTEJ VE TÖRENLE KUTLANDI
Burhaniyeli öğrencilerin ödül köşesi
YEREL

BURHANİYELİ ÖĞRENCİLERİN ÖDÜL KÖŞESİ
Burhaniye'de Kaymakam Öner 5 kırsal mahalleyi ziyaret etti
YEREL

BURHANİYE'DE KAYMAKAM ÖNER 5 KIRSAL MAHALLEYİ ZİYARET ETTİ
Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 83. yılı törenlerle kutlandı
YEREL

ATATÜRK'ÜN EDREMİT'E GELİŞİNİN 83. YILI TÖRENLERLE KUTLANDI
Kızık Caddesi'nde çalışmalar devam ediyor
YEREL

KIZIK CADDESİ'NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Taylıeli Mahallesi için alternatif yol çalışmaları başladı
YEREL

TAYLIELİ MAHALLESİ İÇİN ALTERNATİF YOL ÇALIŞMALARI BAŞLADI
İvrindi' de &quot;Okumak Başarmanın Altın Anahtarıdır&quot; projesi
YEREL

İVRİNDİ' DE "OKUMAK BAŞARMANIN ALTIN ANAHTARIDIR" PROJESİ
Burhaniyeli zeytinciler İzmir Fuarı'na gidecek
YEREL

BURHANİYELİ ZEYTİNCİLER İZMİR FUARI'NA GİDECEK
Burhaniye'de ecdada imam hatipli ziyareti
YEREL

BURHANİYE'DE ECDADA İMAM HATİPLİ ZİYARETİ
Ayvalık Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı
YEREL

AYVALIK KENT KONSEYİ GENEL KURULU YAPILDI
İsraf önleme konferansı
YEREL

İSRAF ÖNLEME KONFERANSI
Azerbaycan ile kardeş oda protokolü imzalandı
YEREL

AZERBAYCAN İLE KARDEŞ ODA PROTOKOLÜ İMZALANDI
YEREL

Karesi'de Yaymacılar Caddesi prestij kazanıyor
YEREL

KARESİ'DE YAYMACILAR CADDESİ PRESTİJ KAZANIYOR
Başkan Uğur, Karesi muhtarlarıyla buluştu
YEREL

BAŞKAN UĞUR, KARESİ MUHTARLARIYLA BULUŞTU
Büyükşehir'den mobil sağlık hizmeti
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN MOBİL SAĞLIK HİZMETİ
Öğrenciler TEMA'yı ziyaret etti
YEREL

ÖĞRENCİLER TEMA'YI ZİYARET ETTİ
Dursunbey Saz Bölgesine Büyükşehir Ada Kafe yapacak
YEREL

DURSUNBEY SAZ BÖLGESİNE BÜYÜKŞEHİR ADA KAFE YAPACAK
Başkan Uğur ve Başkan Uysal Burhaniye'de çıkarma yaptı
YEREL

BAŞKAN UĞUR VE BAŞKAN UYSAL BURHANİYE'DE ÇIKARMA YAPTI
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı:
YEREL

BALIKESİR VALİSİ ERSİN YAZICI:
BENGİ projesi drama etkinliği ile öğrencilere tiyatro
YEREL

BENGİ PROJESİ DRAMA ETKİNLİĞİ İLE ÖĞRENCİLERE TİYATRO
Fotoğraf kursiyerleri, eserlerini sergiledi
YEREL

FOTOĞRAF KURSİYERLERİ, ESERLERİNİ SERGİLEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Arkeolojik kazıdan servet çıktı
YAŞAM

ARKEOLOGLARI ŞAŞKINA ÇEVİREN MEZAR!

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber