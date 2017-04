YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yüksekova'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Yüksekova'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



Ömer Oğuz

HAKKARİ (İHA) - Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde değişik alanlarda dereceye giren öğrencilere törenle ödülleri verildi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde düzenlenen ödül törenine Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Kaymakam Kaşıkçı, "Bu mirası devraldık, aldığımız bu emaneti sizlere devredeceğiz. Bizler emanetçiyiz. Sahip olduğumuz her şeyimizi sizlerin adına idare ettik ve bundan sonrada asıl sahipleri olan gençlere devreceğiz. Mademki bizler bu ülkenin geleciği olan gençlere her şeyimizi devredeceğiz, o zaman bu gençlerimizi de en iyi şekli ile yetiştirmemiz lazım" dedi.

"Emanetçi olarak bizden sonrakilere ne kadar iyi bir miras bırakırsak bırakalım, o mirası devralanlar iyi yetişmemişse eğer, o miras bir gün bitmeye mahkûmdur" diyen Kaşıkçı, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Birçok zengin ailenin evlatları o mirası iyi yönetememişse belli bir süre sonra o mirasın bittiğini göreceksiniz. Bizim bütün sevdamız, bütün kavgamız bu ülkenin geleceği olan gençleri en iyi şekli ile yetiştirmek, en iyi eğitimi vermek ve bu vereceğimiz her eğitim, vereceğimiz her nimet bu ülkenin yarınlarının teminatıdır."

Rekabetin arttığını söyleyen Kaşıkçı, "Sadece bulunduğunuz yerde iyi olmak yetmiyor. Mutlaka ülke ölçeğinde, dünya ölçeğinde rakipleriniz var. Dolayısıyla bu yarışa iyi hazırlanmanız lazım. Bir şeyleri üretmemiz bir şey ifade etmiyor, ürettiğimiz şeyleri dünya ölçeğindeki değeri, kıymeti, maliyeti önemli. Onun için rekabet fazla, bu rekabette de sizlere görev ve iş fazla düşüyor. Hepinize başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından kayak branşından derece alan öğrencilere Kaymakam Kaşıkçı tarafından hediyeleri verildi. Voleybol, futbol, güreş, masa tenisi, kros, atletizm, satranç ve badminton branşında dereceye giren öğrencilere ise İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Uslu ve kurum amirleri tarafından hediyeleri verildi.

(MSA-Y)



13.04.2017 18:14:36 TSI

NNNN