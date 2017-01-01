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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Balıkesir'e hafif raylı sistem için ilk adım atıldı

13 Nisan 2017 Perşembe, 18:07
Balıkesir'e hafif raylı sistem için ilk adım atıldı
Balıkesir'e hafif raylı sistem için ilk adım atıldı
- Balıkesir'e BALRAY geliyor

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de hafif raylı sistem (banliyö) hattı için ilk adım atıldı. Çalışmaların ilk etabının tamamlanması ardından TTM ve Adnan Menderes arasına da banliyö hattı kurulması planlanıyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü İsa Apaydın arasında imzalana protokol ile Ayşebacı'dan Lojistik Köye kadar uzanan hatta 12 istasyonlu Hafif Raylı Sistem (Banliyö) hattı için ilk adım atıldı. Çalışmaların ilk etabının tamamlanması ardından TTM ve Adnan Menderes arasına da banliyö hattı kurulması planlanıyor.

Ayşebacı'dan Gökköy'e kadar raylı sistem kurulacak
Protokol töreni öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, 2014 yılında seçim vaatleri arasında yeralan Hafif Raylı Sistem için ilk adımı attıklarını söyledi. Hafif Raylı Sistem ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile görüşmelerin neticelendiğini ifade eden Başkan Uğur şöyle konuştu: "Bugünde ön protokolü genel müdürümüz ile birlikte imzalayacağız. Bu protokol ile Balıkesir il sınırları içerisinde yapılması planlanan hızlı tren garı, terminal, Organize Sanayi Bölgesi arasındaki demiryolu hat kesiminde Devlet demiryolları tarafından söz konusu hattın modernizasyonu yapılarak işletmeye hazır hale getirilmesi. Büyükşehir tarafından banliyö duraklarının yapılması, duraklar ile banliyö hatları arasındaki aktarma noktalarının düzenlenmesi, demiryolu tren işletmecisi olma şartının yerine getirilerek, banliyö işletmeciliğinin yapılması işi protokolü. Ayşebacı'dan, TOKİ'den başlayan ve Gökköy Lojistik Köyüne kadar uzanan 12 istasyonlu; Ayşebacı, Otogar, Sanayi, KİPA AVM, Çay Deresi, TTM, Enstitü, Plevne, Telekom, Yeni Hastane, Organize Sanayi Bölgesi ve Lojistik Köy. Bu protokol ile de Balıkesir'in Banliyö işletmeciliği ile ilgili çalışmalar TCDD ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilecek. Balıkesir'e hayırlı uğurlu olsun".

23 Kilometrelik banliyö hattı düzenlenecek
Uğur'un ardından protokol ile ilgili bilgi veren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü İsa Apaydın, kurum olarak son yıllarda şehiriçi taşımacılığı geliştirmek için hizmet verdiklerini belirtti. Bunun ilk örneğini İzmir'de gerçekleştirdiklerini ifade eden Apaydın, "Daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız protokol ile orada başladığımız çalışmayı da 2 yıl içerisinde tamamlayacağız. 3. Olarak da Balıkesir ilimizde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızın talepleriyle ve bizimde yaptığımız araştırmalar neticesinde 23 kilometrelik güzergâhta Balıkesir'de şehiriçi taşımacılığa hizmet edecek şekilde banliyö sistemini inşa edeceğiz. Yapacağımız hizmet ile birlikte gerek Balıkesir'in şehiriçi konforlu bir taşımacılığa kavuşacak olması, hem de kurumumuzun halkımıza yapacağı hizmetler açısından önemli sonuçlar doğuracaktır" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Uğur ve Apaydın protokole imza atarak, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
(OF-MŞ)

13.04.2017 18:15:53 TSI
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