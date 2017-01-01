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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Başkan Eşkinat Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Uygulama Anaokulu öğrencilerini ağırladı

13 Nisan 2017 Perşembe, 18:09
Başkan Eşkinat Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Uygulama Anaokulu öğrencilerini ağırladı
Başkan Eşkinat Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Uygulama Anaokulu öğrencilerini ağırladı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, bu kez farklı konukları makamında ağırladı. Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Uygulama Anaokulu öğrencilerinden oluşan bir heyet, Eşkinat'a ziyarette bulundu.
Trakya'da ilk Montessori yöntemini uygulayan anaokulu olan Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Uygulama Anaokulu'nun öğretmen ve öğrencileri, ziyarette Başkan Eşkinat'tan okulları ile ilgili bazı taleplerde bulundu.
Yaşları 3 ve 6 arasında değişen altı öğrenciyle de yakından ilgilenen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, çocukların özgüvenli bir şekilde kendilerini ifade ederek taleplerini dile getirmelerini takdirle karşıladığını belirtti.

"Çocuklarımızı birey olmanın bilinciyle yetiştirmek istiyoruz"
Öğrenciler okulları için ahşap oyun evi, salıncak, kaydırak ve oyuncak at talebinde bulunurken, Başkan Eşkinat taleplerin yerine getirilmesi için talimat verdi. Eşkinat ayrıca en kısa zamanda Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Uygulama Anaokulu'na iade-i ziyarette bulunacağını ifade etti. Eşkinat, "Çocuklarımızın isteklerini dile getirdiği, haklarını talep ettikleri bir toplumda gelecek için büyük umutlar görüyorum. Çocuklarımızın bir birey olduğunun farkında olarak büyümeleri, bu kentte söz sahibi olmaları için çalışmalar yürütüyoruz. UNICEF destekli Çocuk Hakları birimimizi kurduk. Çocuk Kulübümüz yedi bine yaklaşan üye sayısıyla Trakya'nın belki de en büyük sivil toplum örgütü konumunda. Süleymanpaşa'nın geleceğini şekillendirmek amacıyla Çocuk Meclisi oluşturduk. Çocuklarımızın demokrasiyi idrak etmeyi, birlikte yaşamayı, ötekileştirmeden farklılıkları içselleştirmeyi başardığı bir Süleymanpaşa, 20 yıl sonra dünyaya örnek gösterilen bir barış ve refah simgesi olacaktır inancındayım" diye konuştu.
Toplantıda öğrencilere Süleymanpaşa Belediyesi'nin her ay yayınladığı ve Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü üyelerine ulaştırdığı Mutlugiller çizgi öykü kitapları hediye eden Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti.
(YG-MEF-Y)

13.04.2017 18:16:55 TSI
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