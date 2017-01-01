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Başkan Ekinci AK Parti'ye bir katılım daha sağladı



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ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Selçuklu Mahallesinde AK Parti'ye katılan Karakeçi Şah Kolu aşiret mensuplarıyla bir araya gelerek referandum sürecini konuştu.

16 Nisanda yapılacak referandum öncesi çalışmalarına aralıksız olarak devam ederek evet için destek isteyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, aynı zamanda AK Parti'ye yeni katılımları da gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde Direkli Mahallesinde gerçekleşen katılım sonrası son olarak Selçuklu Mahallesinde yaşayan Karakeçi Şah Kolu aşireti mensupları da AK Parti'ye katıldı. Aşiret mensuplarıyla bir araya gelen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, yapılacak olan seçimlerin önemini anlattı. Aşiretin önde gelen isimlerinden aile büyüğü Mehmet Yıldız'la birlikte kalabalığa seslenen Başkan Ekinci'ye aşiret mensupları evet için destek sözü verdi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci konuşmasında, "Şah Kolunun hem AK Parti'ye katılması hem de kararlarının net, oylarının evet olması konusu bizim için önemli. Sizler de biliyorsunuz ki şu anda bir halk oylaması yapılacak. Bu halk oylaması artık memleket meselesi haline gelmiştir. Parti meselesi olmaktan çıkıp Türkiye'nin geleceğinin sağlam temeller üzerine oturtulacağı bir gün olacaktır. Malumunuz AK Parti ile beraber artık bu millet iktidara gelmiştir. AK Parti ile beraber milletin içinden çıkanlar millete hizmet etme yolunda fırsat buldu. Yine AK Parti ile beraber geçmişte yapılan hizmetlerin 3 katı hizmet yapıldı. Neye rağmen, Cumhurbaşkanımıza, devletimize ve milletimize yapılmak istenen darbelere rağmen. Şimdi bizim ülke olarak, millet olarak güçlenmemizi istemeyenler bizi birbirimize düşürmek adına hep senaryolar üretiyorlar. Milleti bölmek adına Türk, Kürt, Arap, Zaza ve Alevi şeklinde bölmeye çalışıyorlar. Çünkü onlar biliyorlar ki bu millet yek vücut olduğu zaman Çanakkale çıkacak bu milletin içinden. 15 Temmuzda millet nasıl bir araya geldiyse yine aynı şekilde bir araya geleceklerini biliyorlar. Bunun için ne yapacaklar, üzerlerine düşen görevi yapacaklar. Nedir bunların görevi, fitnecilik, fesatçılık. Onlar ancak bizi bölmeye çalışıyorlar. Bölmek adına da Türkiye'nin güçlenmesine karşı her türlü eylemin yanında yer alıyorlar " şeklinde konuştu.

Mehmet Yıldız ise Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür ederek, " Bu toplantıyı düzenlememizin amacı büyük Türkiye ve bilhassa başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan üzerinde oynanan ve kabul edilemez olan oyunları bozmaktır. Şah Kolu aşireti olarak yaptığımız istişareler sonucu tüm üyelerimizle kara aldık ve diyoruz ki kararımız net oyumuz evettir" şeklinde konuştu.

(Şİ-OE-Y)



13.04.2017 18:43:07 TSI

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