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Belediye ekipleri su baskınlarına anında müdahale etti



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da belediye ekipleri yaklaşık yarım saat devam eden sağanak yağmurda vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için yoğun çaba harcadı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezinde aniden başlayan sağanak yağışlara ve su taşkınlarına anında müdahale etti. Şanlıurfa merkez ve ilçelerde başlayan sağanak yağış nedeniyle ŞUSKİ, belediyenin Alo 153 çağrı merkezine gelen ihbarlara anında müdahale ederek vatandaşların mağdur olmaması için personel ve araçlarla ivedi bir şekilde su baskınlarına müdahale etti. Tıkanan rögarlar açılırken suların biriktiği noktalarda ise çalışma yapıldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan sağanak yağış uyarısını dikkate alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, erken tedbir alarak ihbarlara anında cevap verdi.

ŞUSKİ'den alınan bilgiye göre, Alo 153 çağrı merkezine gelen ihbarlar neticesinde bu saate kadar, toplam 98 talebe cevap verildiği ifade edilirken vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmaların devam ettiği dile getirildi.

(Şİ-OE-Y)



13.04.2017 18:43:33 TSI

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