13 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol:

13 Nisan 2017 Perşembe, 18:39
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol:
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol:
- "16 Nisanda doğmamış çocukların kaderini belirleyeceğiz"

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 16 Nisanda yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi oylamasıyla ilgili merkez ve kırsal mahallelerde sürdürdüğü evet çalışmalarını Yenisu ve Süleymaniye Mahallelerinde devam ettirdi. 16 Nisanın önemini anlatan Başkan Demirkol, "16 Nisan'da doğmamış çocuklarımızın kaderini belirleyeceksiniz" dedi.
Başkan Fevzi Demirkol, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemiyle ilgili 16 Nisanda yapılacak referandum için evet çalışmalarını devam ettiriyor. Merkez ve kırsal mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşlara yeni sistemi anlatıp, evet desteği isteyen Başkan Demirkol, Yenisu kırsal Mahallesinde düzenlenen ev toplantısına katıldı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, AK Parti 25. Dönem Milletvekili Seydi Eyüpoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin de katıldığı toplantıda Başkan Demirkol, mahalle sakinlerine neden evet denilmesi gerektiğini anlattı. Yeni sistemle beraber darbelere, koalisyon hükumetlerine son verileceğini belirten Başkan Demirkol, 16 Nisanın ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu vurguladı.
Süleymaniye'de evet bürosunun açılışına katıldı
Başkan Fevzi Demirkol, Yenisu'daki programın ardından Süleymaniye Mahallesinde, Selahattin Canbeyli tarafından hazırlanan evet bürosunun açılışına katıldı. Burada toplanan vatandaşlardan da evet konusunda destek isteyen Başkan Demirkol, "Sadece Haliliye'nin, Şanlıurfa'nın, Türkiye'nin değil ezilen bütün milletlerin, bizden şefkat, dostluk, muhabbet, kendilerini zalimlere karşı koruma beklentisi içinde olan tüm ümmet için 16 Nisan bir kader günüdür. Onun için 16 Nisanı hepiniz, kalan birkaç gün içerisinde evinizde oturmadan, uykusuz kalarak, yorularak doğmamış çocuklarımızın kaderini belirleyeceksiniz. Doğmamış çocuklarımızın kaderi buna bağlı. Allah sizden razı olsun. 16 Nisanda biz evet diyerek, milletimizin birlik ve bütünlüğünü sağlayacağız. 16 Nisanda evet diyerek vatanımızın bölünmez bütünlüğünü sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
(Şİ-OE-Y)

13.04.2017 18:46:08 TSI
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