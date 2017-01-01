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Ayşe Ekinci kadınlara eveti anlattı



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ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin eşi Ayşe Ekinci, AK Parti Eyyübiye Kadın Kolları tarafından düzenlenen referandum toplantısında kadınlara seslendi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin eşi Ayşe Ekinci, AK Parti Eyyübiye İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen toplantıda kadınlara bir araya geldi. Hayati Harrani Kadın Destek Merkezinde düzenlenen toplantı ve evet sloganlarının eksik olmadığı toplantıda katılımcıların konuşmaları sık sık alkışlarla kesildi. Burada kadınlara seslenen Ayşe Ekinci, neden evet denilmesi gerektiğini anlattı. Ayşe Ekinci," 16 Nisan'da inşallah devletimizi, milletimizi, bayrağımızı yücelten insana anahtarı teslim edeceğiz. Çünkü bizlere sahip çıkan oydu. Kadınımıza, engellimize, işçimize aşçımıza, doktorumuza sahip çıkan oydu. Biz de onu başkan yapmak için inşallah mücadelemizde başarılı olacağız "dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi ise, "Eskiden hastalarımızı doğru düzgün hastanelere götüremiyorduk. Doktorlar ameliyatta hastalardan bıçak parası istiyordu. Şimdi istediğimiz hastaneye götürüyoruz. İstediğimiz şehirlere götürüyoruz. Engelli çocuklarımız vardı. Engelli çocuklarımızı saklıyorduk. Belki zincirlere vuruyorduk. Hatta geçenlerde Ayşe Ekinci öyle bir çocuğu özgürlüğüne kavuşturdu. Bunun için ve daha fazlası için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız" İfadelerini kullandı.

Toplantıya Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin eşi Ayşe Ekinci, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aysel Göncü, Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin eşi Filiz Cevheri, AK Parti Eyyübiye Kadın Kolları Başkanı Tuba Pişkin İnan, Haliliye Kadın Kolları Başkanı Gülistan Satış ve kadınlar katıldı.

(Şİ-OE-Y)



13.04.2017 18:46:40 TSI

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