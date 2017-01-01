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İl Başkanı Kiraz, Kılıçdaroğlu'nun mektubunu Müftü Çimen'e verdi



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MALATYA (İHA) - CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen'i ziyaret ederek, Çimen'e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazdığı mektubu takdim etti.

Ziyarette konuşan Başkan Kiraz, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, camilerde referandumla ilgili hiçbir şey söylenmemesine yönelik Türkiye'deki bütün müftülere mektup yazdığını hatırlatarak, "Referanduma çok az bir gün kaldı. Biz, müftülüklerimizin önemli bir görev yaptığını biliyoruz. Bu anlamda Genel Başkanımız camiye ve ibadet yerlerine siyasetin girmemesi noktasında müftülüklerimize bir mektup yazdı. Biz de o mektubu il müftümüze takdim ettik. Müftümüze görevlerinde başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Kiraz, daha sonra Kılıçdaroğlu'nun yazdığı mektubu Müftü Çimen'e verdi.

(BT-OE-Y)



13.04.2017 18:47:36 TSI

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