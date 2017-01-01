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Rumelililer 'evet' diyecek



BURSA (İHA) - Balkanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 16 Nisan anayasa referandumuna 'evet' diyeceklerini açıkladı.

Açıklamada sivilleşme ve istikrar vurgusu yapılırken, Türkiye'nin ciddi tehlikelerle karşı karşıya kaldığının altı çizildi. Anayasa değişikliğiyle beraber darbeler döneminin kapanacağını dile getiren Balkanlar Kültür ve Yardımlaşma Derneği sözcüsü Sabahattin Kurtulmuşlar şunları söyledi:

"Anavatana göç eden biz balkan muhacirleri uzun yıllar demokrasi ve özgürlük hasretiyle yaşadık. Bugün dinimizi korumak ve bayrak hasretimizi gidermek için göç ettiğimiz anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti çok ciddi basıklarla karşı karşıyadır. Bu dış baskılara dur demek, her 10 yılda bir gerçekleştirilen darbelere dur demek için 16 Nisan anayasa değişikliği referandumuna 'evet' diyor".

Kurtulmuşlar, bütün Balkan camiasını 'evet' demeye davet ettiklerini ifade etti.

(MŞ)



13.04.2017 18:49:17 TSI

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