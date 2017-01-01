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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Ege Millioğulları Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonasında 3 altın kazandı

13 Nisan 2017 Perşembe, 18:41
Ege Millioğulları Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonasında 3 altın kazandı
Ege Millioğulları Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonasında 3 altın kazandı

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Ordu'da yapılan Özel sporcular Yüzme Şampiyonasına Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü adına katılan Ege Millioğulları, toplamda 3 altın madalya kazanarak büyük başarıya imza attı.
50 metre sırtüstü, 100 metre serbest ve 50 metre serbest dallarında yarışan Ege Millioğulları, üç dalda da rakipleri geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.
10-12 Nisan tarihleri arasında Ordu'da yapılan müsabakalarda başarılı maçlar çıkararak 3 altın kazanan Ege Millioğulları'nın başarısı ile ilgili açıklamada bulunan antrenörü Ali Karaca, "Büyük bir gurur yaşıyoruz" dedi.
Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü yetkilisi ve aynı zamanda antrenörü olan Ali Karaca yaptığı açıklamada, "Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü olarak önemli başarılar elde eden bir kulübüz. Orduz'daki yüzme şampiyonası da iyi hazırlandık. Kızımız Ege'nin madalyaları süpürmesi bize büyük gurur yaşattı. Kendisiyle gurur duyuyoruz" dedi.
(MT-OE-Y)

13.04.2017 18:49:04 TSI
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