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Badminton bay bayan grup müsabakaları başladı

13 Nisan 2017 Perşembe, 18:41
Badminton bay bayan grup müsabakaları başladı
Badminton bay bayan grup müsabakaları başladı

(Fotoğraflı)

Kürşat Aktaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Okul Sporları kapsamında küçükler bay-bayan badminton grup müsabakaları başladı.
Okul Sporları kapsamında küçükler bay-bayan badminton grup müsabakaları 12 - 14 Nisan tarihleri arasında 12 il 20 takımın katılımıyla Gölbaşı Kapalı Spor Salonunda yapılacak.
Müsabakalar sonucunda bay ve bayanlarda ilk ikiye giren takımlar Türkiye şampiyonasında mücadele edecek. Müsabakaya Kahramanmaraş Kilis, Osmaniye, Malatya, Şanlıurfa, Hatay, Adana Elazığ, Mardin, Mersin, Bitlis, Gaziantep, illerinden yaklaşık 120 sporcu, antrenör ve hakem katılıyor.
(KA-OE-Y)

13.04.2017 18:49:44 TSI
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