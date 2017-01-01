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Uşak'ta 600 girişimci iş hayatına hazır

13 Nisan 2017 Perşembe, 19:01
Uşak'ta 600 girişimci iş hayatına hazır
Uşak'ta 600 girişimci iş hayatına hazır

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak Belediyesi, İŞ-KUR ve KOSGEB işbirliği ile açılan girişimcilik kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle teslim edildi.
Belediye Başkan Yardımcıları Erol Korkmaz ve Hakan Uludağ, İŞ-KUR Uşak İl Müdürü İlhan Temel, KOSGEB Uşak İl Müdürü Adem Aypar, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Uşak İl Temsilcisi Alperen Cinci ve girişimci adaylarının katıldığı sertifika töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Nurullah Cahan, genç girişimcilere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.
Göreve geldiği günden itibaren açılan girişimcilik kurslarından 250'si bayan olmak üzere toplam 600 kursiyerin sertifika aldığını dile getiren Başkan Nurullah Cahan, özellikle kadınların kendi işini kurmasına yönelik destekleri artıracaklarını söyledi. Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptıklarını kaydeden Cahan, "Bayanlarımızın kurslara gösterdikleri ilgiden dolayı çok memnunuz. Uşak, Türkiye'de genelindeki oranlama göre en fazla kadın esnafın bulunduğu ilimiz. Kadınlarımızın ekonomide aktif olarak rol almaları, ailelerimizin kalkınması ve ekonomik zorlukların aşılması açısından önemli. Belediye olarak, daha fazla kadın girişimciyi bekliyoruz" dedi.
Girişimci adaylarına tavsiyelerde bulunan Başkan Cahan, şöyle söyledi: "İnsana rızkını veren yegane varlık Cenab-ı Allah'tır. Fakat kulun da rızkını arayıp bulması ve çalışması gerekir. İşverenlerimiz çoğaldıkça, vatandaşımıza daha fazla iş kapısı oluşacaktır. Bu bağlamda girişimci ruhuyla bilinen ilkler şehri Uşak'ın istihdam açısından önünün açık olması bizleri sevindiriyor. Sizden ricam atalarımızın yürüdüğü yolda ilerlemenizdir.
Bu noktada en güzel örnek şüphesiz, Türkiye'nin ilk çok ortaklı anonim şirketini kuran rahmetli Nuri Şeker ve arkadaşları olacaktır. Girişimci ruhla, Türkiye'nin ilk anonim şirketini yumurta toplayarak kurdular. Rahmetli Nuri Şeker ve arkadaşlarının çabasıyla kazandığımız bu eser sayesinde, bugün binlerce aile geçimini sağlıyor. Sizler de Nuri Şeker'in ruhuyla hareket edin ve sizin kuracağız işletmelerden insanlarımız sebeplensin, rızkını çıkarsın".
İŞ-KUR Uşak İl Müdürü İlhan Temel ve KOSGEB Uşak İl Müdürü Adem Aypar da girişimcilere yönelik desteklemeler hakkında teknik bilgiler verdiler. Konuşmaların ardından, sertifika teslim törenine geçildi. Sertifika alanlar arasında Ulubey Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Buğdaylı da yer aldı. Buğdaylı'ya sertifikasını Başkan Nurullah Cahan teslim etti. Sertifika teslim töreni, hatıra fotoğrafı çekimiyle sonlandı.
(EÖ-İK)

13.04.2017 19:09:13 TSI
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