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Bakan Yardımcısı Coşkunyürek nakliyeciler ile bir araya geldi.



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Kilis uluslararası Nakliyeciler Platformu ülkem için evet yemeğine katıldı.

Bir dizi programa katılmak üzere Kilis'e gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Kilis uluslararası Nakliyeciler Platformu toplantısına katıldı. Platform adına bir konuşma yapan Mahmut Şahin, 16 nisan referandumunda evet diyeceklerini ifade ederek, "Suriye'deki kriz nedeniyle Kilisli nakliyeciler, mağdur olmuştur. Kamyon ve tırlar Suriye'ye gidemiyor. Gerekçe olarak ta güvenlik olmadığı söyleniyor. Her geçen gün Kilisli nakliyeciler sıkıntı çekiyor. Suriyeli şoförleri kamyon ve tırlarda çalıştıramıyoruz. Doğal olarakta sürücü problemi yapıyoruz. Özellikle, Suriyeli şoförlerin kamyon ve tırlarda çalışmalarının önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Vatanımız, milletimiz, devletimiz ve bayrağımız için referandumda evet diyeceğiz" dedi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'da yaptığı konuşmada, Kilis'te 16 nisandaki referandumda rekor oy beklediklerini ifade ederek, "Ne kadar fazla evet oyu çıkarsa o kadar elimiz güçlü olacak. Eğer bugün Türkiye'de güçlü bir iktidar varsa, bu halkımızın desteğindendir. Kilis'te, yüzde 80-90 oranında evet oyu çıkarsa elimiz güçlenir. Ankara'dan Kilis için istediğimiz yatırımlara daha rahat alırız. Güçlü bir Türkiye için herkes sandığa gidip evet oyu kullanması gerekiyor. Dünyanın gözü Türkiye'de bu nedenle tüm Kilislileri sandığa giderek evet oyu vermeye çağırıyorum" dedi.

Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise Kilislilerin verdiği destekten ötürü teşekkür ettiğini ifade ederek, "Şu zamana kadar Kilisli hemşehrilerimiz bizlere destek verdiler. Kilis'ten çok güçlü evet oyu bekliyoruz. Halkımız gittiğimiz yerlerde bizlere destek vereceklerini ifade ediyorlar. Bu nedenle Kilis'ten rekor evet oyu bekliyoruz" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek ise Kilislilerin ensar olduğuna vurgu yaparak, "Nüfusundan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Kilis'in her türlü ihtiyacını karşıladık, karşılayacağız. Kilislilerin sorunlarını bizim sorunlarımız olarak görüyoruz. Nurdağı-Musabeyli-Kilis arasındaki yolumuzun ihalesini 18 Nisan tarihinde yapıyoruz. Kilis-musabeyli yolunun 12 kilometrelik bölümünün de en kısa zamanda yapımını başlayacağız. Nakliyeci arkadaşlarımın sorunlarının çözülmesi için gerekli girişimlerde bulunacağız. Suriyelilere bu kadar misafirperverlik yapan Kilislilere ne kadar hizmet etsek azdır" dedi.

Programına AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Reşit Polat, AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak eşlik etti.

(MAD-SD-Y)



13.04.2017 19:28:10 TSI

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