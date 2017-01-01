13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bakan Yardımcısı Coşkunyürek nakliyeciler ile bir araya geldi.

13 Nisan 2017 Perşembe, 19:20
Bakan Yardımcısı Coşkunyürek nakliyeciler ile bir araya geldi.
Bakan Yardımcısı Coşkunyürek nakliyeciler ile bir araya geldi.

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Kilis uluslararası Nakliyeciler Platformu ülkem için evet yemeğine katıldı.
Bir dizi programa katılmak üzere Kilis'e gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Kilis uluslararası Nakliyeciler Platformu toplantısına katıldı. Platform adına bir konuşma yapan Mahmut Şahin, 16 nisan referandumunda evet diyeceklerini ifade ederek, "Suriye'deki kriz nedeniyle Kilisli nakliyeciler, mağdur olmuştur. Kamyon ve tırlar Suriye'ye gidemiyor. Gerekçe olarak ta güvenlik olmadığı söyleniyor. Her geçen gün Kilisli nakliyeciler sıkıntı çekiyor. Suriyeli şoförleri kamyon ve tırlarda çalıştıramıyoruz. Doğal olarakta sürücü problemi yapıyoruz. Özellikle, Suriyeli şoförlerin kamyon ve tırlarda çalışmalarının önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Vatanımız, milletimiz, devletimiz ve bayrağımız için referandumda evet diyeceğiz" dedi.
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'da yaptığı konuşmada, Kilis'te 16 nisandaki referandumda rekor oy beklediklerini ifade ederek, "Ne kadar fazla evet oyu çıkarsa o kadar elimiz güçlü olacak. Eğer bugün Türkiye'de güçlü bir iktidar varsa, bu halkımızın desteğindendir. Kilis'te, yüzde 80-90 oranında evet oyu çıkarsa elimiz güçlenir. Ankara'dan Kilis için istediğimiz yatırımlara daha rahat alırız. Güçlü bir Türkiye için herkes sandığa gidip evet oyu kullanması gerekiyor. Dünyanın gözü Türkiye'de bu nedenle tüm Kilislileri sandığa giderek evet oyu vermeye çağırıyorum" dedi.
Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise Kilislilerin verdiği destekten ötürü teşekkür ettiğini ifade ederek, "Şu zamana kadar Kilisli hemşehrilerimiz bizlere destek verdiler. Kilis'ten çok güçlü evet oyu bekliyoruz. Halkımız gittiğimiz yerlerde bizlere destek vereceklerini ifade ediyorlar. Bu nedenle Kilis'ten rekor evet oyu bekliyoruz" dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek ise Kilislilerin ensar olduğuna vurgu yaparak, "Nüfusundan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Kilis'in her türlü ihtiyacını karşıladık, karşılayacağız. Kilislilerin sorunlarını bizim sorunlarımız olarak görüyoruz. Nurdağı-Musabeyli-Kilis arasındaki yolumuzun ihalesini 18 Nisan tarihinde yapıyoruz. Kilis-musabeyli yolunun 12 kilometrelik bölümünün de en kısa zamanda yapımını başlayacağız. Nakliyeci arkadaşlarımın sorunlarının çözülmesi için gerekli girişimlerde bulunacağız. Suriyelilere bu kadar misafirperverlik yapan Kilislilere ne kadar hizmet etsek azdır" dedi.
Programına AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Reşit Polat, AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak eşlik etti.
(MAD-SD-Y)

13.04.2017 19:28:10 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kamu hastanelerinin iletişim sorumluları Kilis'te toplandı
YEREL

KAMU HASTANELERİNİN İLETİŞİM SORUMLULARI KİLİS'TE TOPLANDI
Kilis'teki terör operasyonu
YEREL

KİLİS'TEKİ TERÖR OPERASYONU
Bakan Yardımcısı Coşkunyürek Kilis'te
YEREL

BAKAN YARDIMCISI COŞKUNYÜREK KİLİS'TE

Seçim Güvenliği toplantısı yapıldı
YEREL

SEÇİM GÜVENLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI
Öğrencileri Rektör Karacoşkun ile röportaj yaptı
YEREL

ÖĞRENCİLERİ REKTÖR KARACOŞKUN İLE RÖPORTAJ YAPTI
Vali Çataklı Özel Sporcuları Kabul Etti
YEREL

VALİ ÇATAKLI ÖZEL SPORCULARI KABUL ETTİ
Halk Özel Hareket Kilis Şubesi referandumda &quot;Evet&quot; diyeceğini açıkladı
YEREL

HALK ÖZEL HAREKET KİLİS ŞUBESİ REFERANDUMDA "EVET" DİYECEĞİNİ AÇIKLADI
İl Özel İdaresinin köylerdeki çalışmaları sürüyor
YEREL

İL ÖZEL İDARESİNİN KÖYLERDEKİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kilis'te terör operasyonu
YEREL

KİLİS'TE TERÖR OPERASYONU

Musabeyli ilçesinde Polis Teşkilatının 172. yıl dönümü etkinlikleri sürüyor
YEREL

MUSABEYLİ İLÇESİNDE POLİS TEŞKİLATININ 172. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ SÜRÜYOR
MHP İl Başkanı Ahmet Saltan referandum çalışmalarını değerlendirdi
YEREL

MHP İL BAŞKANI AHMET SALTAN REFERANDUM ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRDİ
Suriye sınırında yakalanan DEAŞ'lı terörist
YEREL

SURİYE SINIRINDA YAKALANAN DEAŞ'LI TERÖRİST

Askeri bölgeye giren 43 kişi gözaltına alındı
YEREL

ASKERİ BÖLGEYE GİREN 43 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

EN ÇOK OKUNANLAR
Arkeolojik kazıdan servet çıktı
YAŞAM

ARKEOLOGLARI ŞAŞKINA ÇEVİREN MEZAR!

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber