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Aşırı yağış hayatı olumsuz etkiledi



(Fotoğraflı)



Ahmet Erkut

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik-Malatya Karayolunda aşırı yağıştan dolayı yamaçlardan kopan kaya parçaları parçaları ve toprak yola düştü. Yolu kullanan araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Adıyaman'da, sabahın erken saatlerinde başlayan ve etkisini halen sürdüren yağmur yağışından dolayı yamaçlardan kopan kaya parçaları ve topraklar Sincik- Malatya Karayoluna düştü.

Toprak ve kaya parçalarının yola düşmesi sonucu yolu kullanan araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

(AE-SD-Y)



13.04.2017 19:32:28 TSI

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