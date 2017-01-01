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Milas'ta özel bireylerden sera ziyareti

13 Nisan 2017 Perşembe, 20:56
Milas'ta özel bireylerden sera ziyareti
Milas'ta özel bireylerden sera ziyareti

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Milas M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakım ve tedavi gören özel bireyler idareci ve öğretmenleri eşliğinde Milas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasını ziyaret ederek, serada çiçek dikti.
Özel bireylere bitkiler ve bakımları hakkında bilgiler aktaran Park ve Bahçeler Müdürü Mustafa Çoban şimdiye kadar çok ayıda konukları olduğunu, özel konuklarını ağırlamaktan ayrı bir mutlu olduğunu belirterek, "Özel çocuklarımız bizi ziyarete geldi. Çok mutluyuz. Onlarla seramızı gezdik, çiçeklerin nasıl yetiştirildiğini anlatıp hep birlikte çiçek diktik" dedi.
Serada gönüllü çalışacaklar
Gezinin çok yararlı olduğunu anlatan M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Muazzez Köse ise sera yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederken, gezilerinin devam edeceğini kaydetti. Köse; "M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi olarak, özel bireylerimizin sosyalleşmesi adına her gün değişik etkinlikler yapıyoruz. Bu gün de doğayla iç içe olmaları amacıyla hep birlikte seraya geldik. Burada çiçeklerin yetişme sürecini gördüler, çok mutlu oldular. Bütün sera çalışanlarına ve Park ve Bahçeler Müdürümüz Mustafa Çoban'a teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte özel bireylerimizden her biri haftanın bir günü serada gönüllü olarak çalışacak" dedi.
(ÇP-MB-Y)

13.04.2017 21:03:36 TSI
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