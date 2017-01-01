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ADÜ'de öğretmen adayı öğrenciler için "Kariyer Planlaması" paneli düzenlendi

14 Nisan 2017 Cuma, 08:02
ADÜ'de öğretmen adayı öğrenciler için "Kariyer Planlaması" paneli düzenlendi
ADÜ'de öğretmen adayı öğrenciler için "Kariyer Planlaması" paneli düzenlendi

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kariyer Gelişim Komisyonu tarafından "Özel Okullar Nasıl Bir Öğretmen İster?" konulu panel düzenlendi.
Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonunda gerçekleşen ve ADÜ YouTube kanalından canlı yayınlanan ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Hasan Can Oktaylar'ın başkanlık yaptığı panele, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Özel Ege Atabey Okulları Genel Müdürü Hasan Ali Beycioğlu, TED Ege Koleji Kurucu Müdürü Ahmet Şaba, Değişim Koleji Kurucu Müdürü Emre Üzek, Özel Başak Koleji Müdürü Nail Ergün, Kariyer Gelişim Komisyonu ve Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.
Atatürk'ün "Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder" sözleri ile açılış konuşmasına başlayan Kariyer Geliştirme Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Pınar Yengin Sarpkaya, öğretmen adaylarına faydalı yeni kuşaklar yetiştirme konusunda kendilerinin büyük sorumluluklarının olduğunu hatırlatarak bu panelin adaylar için verimli olacağını vurguladı.
Panel Başkanı Öğr. Gör. Hasan Can Oktaylar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından eğitim kalitesini arttırma yönünde büyük yenilikler olduğunu ifade ederken, istatistiklere göre özel okullar ve devlet okullarındaki öğrenci sayılarını açıkladı. Oktaylar, panelistlerden, bulundukları kurumların kuruluş aşaması, bu kurumların öğretmen alımlarında nasıl bir sistem gerçekleştirdikleri ve öğretmen adaylarının mesleki hayatlarında başarılı olmaları için yapmaları gerekenler, konularına açıklık getirmelerini istedi.
Panelistler öğretmen adaylarına, kendi öğrencilik yıllarından örnekler vererek, kurumların kuruluş aşamalarını, bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususları, öğrenim süreleri boyunca kendilerine katmaları gereken özellikleri ve özel sektörde öğretmen adaylarının işe alınırken kurumların aradıkları özellikleri belirttiler.
Panel soru cevap bölümünün ardından Rektör Prof. Dr. Cavit tarafından katılımcılara teşekkür belgesi verilmesi ile sona erdi.
(OD-MB-Y)

14.04.2017 08:10:41 TSI
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