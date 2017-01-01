14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karaer; "Büyük ve güçlü bir Türkiye için 'Evet' diyeceğiz"

14 Nisan 2017 Cuma, 08:04
Karaer; "Büyük ve güçlü bir Türkiye için 'Evet' diyeceğiz"
Karaer; "Büyük ve güçlü bir Türkiye için 'Evet' diyeceğiz"

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, Sağlık-Sen'in birlik ve beraberliğin korunması noktasında önemli bir misyonu üstlendiğini belirterek; "Büyük ve güçlü bir Türkiye için 'Evet' diyeceğiz" dedi.

Türkiye'nin siyasi tarihinde ömrü bir ay bile sürmeyen hükümetlerin varlığına dikkat çeken Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, AK Parti iktidarının ülkede istikrar anlamında önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Ekonomik kazanımların, dış politikadaki etkinliğin bu istikrar döneminde sağlandığının altını çizen Karaer, bu istikrarın kalıcı olması, insanlara göre değişmemesi için yapılacak anayasa değişikliğinde 'evet' diyeceklerini belirterek; "Darbelere, darbecilere hep karşı çıktık. 28 Şubat'a da karşı çıktık. 17/25 yargı darbesine de karşı çıktık. 27 Nisan e muhtırasına karşı ortak akıl mitingleriyle, darbelere de darbecilere de dur dedik. 2010 yılındaki anayasa değişikliğini, siyasi ve sivil iradenin de anayasa değişikliği yapabilmesi açısından önemsedik, pakete toplu sözleşmeyi koydurduk, ' toplu sözleşmeye de toplumsal sözleşmeye de evet' demiştik. Şimdi de ülkemiz, milletimiz, dünya mağdurları ve mazlumları adına evet, diyoruz. İstikrar, istikbal, geleceğimiz, ülkemiz için evet diyoruz" diye konuştu.

"Birlik ve beraberliğimiz için 'evet' diyeceğiz"
16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliliği halk oylamasına sayılı günler kalmasına rağmen Sağlık-Sen'in sahada çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden Karaer, Türkiye'nin birlik ve beraberliği için, istikrar için, büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin bu yükselişinin devamı için 'evet' diyeceklerini hatırlattı. "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemizde istikrarı sağlayacak" diyen Karaer, sözlerine şöyle devam etti: "Karar verme süreçlerini hızlandıracak, yürütmenin yetkilerinin daha etkin kullanılmasını sağlayacak bir değişiklikten kimsenin korkmaması gerekiyor. 'Evet, demek dünya beşten büyüktür' iradesine sahip çıkmaktır. 'Evet' demek, yargı bağımsızlığının yasal güvence altına alınması demektir. 'Evet', demek gençlerimize güvenmektir. 'Evet' demek, cumhurbaşkanı seçemeyen Meclis, cumhurbaşkanı seçtirilmeyen meclise hayır demektir. 'Evet' demek, istikrar demektir. 'Evet' demek, istiklal ve istikbale sahip çıkmak demektir"
(MB-Y)

14.04.2017 08:12:25 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Aydın'da Genç Çiftçi projesi 2017 yılı başvuruları başladı
YEREL

AYDIN'DA GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ 2017 YILI BAŞVURULARI BAŞLADI
Kuşadası'nda ikili gitar resitali
YEREL

KUŞADASI'NDA İKİLİ GİTAR RESİTALİ
Aydın'da Kuran-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma yarışması yapıldı
YEREL

AYDIN'DA KURAN-I KERİM'İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASI YAPILDI
ADÜ'de &quot;Türkoloji Öğretimi&quot; konulu konferans düzenlendi
YEREL

ADÜ'DE "TÜRKOLOJİ ÖĞRETİMİ" KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ
4. Türk Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı 2-5 Mayıs'ta Kuşadası'nda yapılacak
YEREL

4. TÜRK ARAP GIDA VE GIDA TEKNOLOJİLERİ FUARI 2-5 MAYIS'TA KUŞADASI'NDA YAPILACAK
ADÜ'de öğretmen adayı öğrenciler için &quot;Kariyer Planlaması&quot; paneli düzenlendi
YEREL

ADÜ'DE ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRENCİLER İÇİN "KARİYER PLANLAMASI" PANELİ DÜZENLENDİ
Aydın'daki terör operasyonu
YEREL

AYDIN'DAKİ TERÖR OPERASYONU

Tartıştığı kızını pompalı tüfekle öldürdü
YEREL

TARTIŞTIĞI KIZINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Didim'de aile faciası, baba kızını av tüfeği ile vurdu
YEREL

DİDİM'DE AİLE FACİASI, BABA KIZINI AV TÜFEĞİ İLE VURDU
Kaymakamlar Başkan Alıcık'ı ziyaret etti
YEREL

KAYMAKAMLAR BAŞKAN ALICIK'I ZİYARET ETTİ
Başkan Kılınç'ın Kutlu Doğum Haftası mesajı
YEREL

BAŞKAN KILINÇ'IN KUTLU DOĞUM HAFTASI MESAJI
Nazilli Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı
YEREL

NAZİLLİ BELEDİYE MECLİSİ NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEZCAN:
Denizli'de hırsızlık yaptılar, Aydın'da yakalandılar
YEREL

DENİZLİ'DE HIRSIZLIK YAPTILAR, AYDIN'DA YAKALANDILAR
Aydın'ndan Muaythai'de üç başarı birden
YEREL

AYDIN'NDAN MUAYTHAİ'DE ÜÇ BAŞARI BİRDEN
Didim Vegfest için geri sayım başlıyor
YEREL

DİDİM VEGFEST İÇİN GERİ SAYIM BAŞLIYOR
Aydın'da morfin kullanımı eğitimi yapıldı
YEREL

AYDIN'DA MORFİN KULLANIMI EĞİTİMİ YAPILDI
Mustafa Acar'ın acı günü
YEREL

MUSTAFA ACAR'IN ACI GÜNÜ
Çerçioğlu'nun tesis hamlesi sürüyor
YEREL

ÇERÇİOĞLU'NUN TESİS HAMLESİ SÜRÜYOR
Aydınspor 1923'ten 2. Lig karmasına 3 isim çağrıldı
YEREL

AYDINSPOR 1923'TEN 2. LİG KARMASINA 3 İSİM ÇAĞRILDI
Aydın'da 4. Tematik Satranç Turnuvası yapıldı
YEREL

AYDIN'DA 4. TEMATİK SATRANÇ TURNUVASI YAPILDI
Söke Belediyesi nikah salonlarına yeni yüz
YEREL

SÖKE BELEDİYESİ NİKAH SALONLARINA YENİ YÜZ
Başak Koleji Küçük Bayanlar Voleybol Takımı Aydın şampiyonu oldu
YEREL

BAŞAK KOLEJİ KÜÇÜK BAYANLAR VOLEYBOL TAKIMI AYDIN ŞAMPİYONU OLDU
Aydın'da çilek sezonu başladı
YEREL

AYDIN'DA ÇİLEK SEZONU BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
‘Balyoz’un en genç mağduru şimdi en genç alay komutanı
GÜNDEM

BALYOZ'DA YIKILMADI, BUGÜN KAHRAMAN

 1
  • 2 Tarihi değiştiren 100 efsane otomobil!
  • 3 Lyon Başkanı Aulas'tan Beşiktaş'a şok suçlama!
  • 4 "Fabri'ye attığı her çalım için..."