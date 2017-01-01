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Rektör Prof. Dr. Karabulut Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında incelemelerde bulunarak Laboratuvar Müdürü Yrd. Doç. Dr. Harun Güney ve uzman personel ile toplantı yaptı. Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarındaki tüm cihazları uzman personeller eşliğinde inceleyen RektörProf. Dr. Karabulut, Laboratuvar bünyesinde yapılan bilimsel araştırmalar, deneyler ve analizler hakkında bilgi aldı. Teknolojik altyapısıyla laboratuvarlarımızın daha iyi noktalara getirileceğini kaydeden Prof. Dr. Karabulut, Laboratuvarımızın ülkemizde ve dünyada yaşanan bilimsel gelişmelere katkı sağlamayı öncelikli hedef haline getirmesi gerektiğini söyledi. Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarının hayata geçireceği bilimsel çalışmalar ve projelerle Ağrı'ya ve ülkemize önemli hizmetler yapacağına inandığını söyleyen Rektör Karabulut, Laboratuvarımızın organik tarım, seracılık, hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, yem bitkileri üretimi ile ilgili modern tarım uygulamalarında yöreyle özdeşleşebilecek yüksek verimli üretim materyallerinin geliştirilmesinde önemli bir üs olacağını ifade etti.

(AG-Y)



14.04.2017 09:01:17 TSI

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