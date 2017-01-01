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Ağrı'da ikinci elde piyasalar durgun

- ÖTV ve KDV indirimi ikinci el piyasasını etkiledi



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Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Mobilyadaki KDV ve beyaz eşyadaki ÖTV indirimleri nedeniyle Ağrı'da ikinci el ve spot eşya satışlarında durgunluk yaşandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın mobilya ve beyaz eşyadaki KDV indirimini açıklamasının ardından beyaz eşya ve mobilya satışları artarken, ikinci el piyasaları durağana geçti.

Ağrı merkez Kağızman Caddesi Hz. Ömer çarşısında ikinci el ve spot eşya ticaretini yapan Muhammed Koçer adlı esnaf, 20 yıldır bu işi yaptığını söyleyerek piyasaların ÖTV ve KDV indirimi nedeniyle durgun olduğunu belirtti. Spot malzeme alım satımı yaptıkları dile getiren Koçer, sattıkları malzemelerin yüzde 80 'i ile yüzde 90'ının icralık ve defolu malzeme olduğunu belirtti. Sattıkları defolu malzemelerin genelde sıfıra yakın olduğunu ifade eden Koçer "Satışlarımız şuan normal. Piyasa da bir durgunluk var. Satışlarımızı genellikle memur kısmı ve öğrencilere yapıyoruz. Yerli halk ile çok nadir alışverişimiz oluyor. Dışarıdan gelen memurlar daha çok ikinci ele rağbet gösteriyor" dedi.

Yapılan ÖTV ve KDV indirimlerinden dolayı vatandaşların ikinci el mobilya veya beyaz eşya yerine, bunların sıfırlarını mağazalarda tercih ettiğini belirten Koçer, "ÖTV indiriminden dolayı da işlerde biraz durgunluk var. KDV'de indirim var. İkinci el eşyalarını ister istemez etkiliyor, buda bizim ticaretimize yansıdı. Vatandaşlar ikinci el alacağına sıfır eşya alıyor. İşlerimiz biraz durgunlaştı ancak yaz ayı ile birlikte işlerimiz yeniden açılacaktır. Genelde kanepe tarzı, yatak, döşek ve baza tarzı eşyaları müşterilerimiz talep ediyor. Bildiğiniz bekâr evi eşyası ne ise o yani. Bizde ev dizme 500 liradan başlıyor. Öğrenciye örneğin a' dan z' ye 500 liraya ev diziyoruz. Beyaz eşyası olsun, kanepesi olsun, yatağı olsun 5 Bin liraya da ev diziyoruz" şeklinde konuştu.

Kişi bütçesine göre her türlü ev eşyasını sattıklarını ifade eden Muhammed Koçer "Kişinin isteği ve maddi durumuna bağlı olarak 500 liradan başlıyoruz 5 Bin liraya kadar ev diziyoruz. Genelde eşyalarımızı İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere dışarıdan getiriyoruz. Eşyaları getirdiğimiz yerlerde belli. Normalde icra'dan ve büyük firmalar ve kapanan iş yerleri oluyor. Burada aldığım eşya tabi bana daha avantajlı geliyor. İkinci el eşyamız şuan yok denecek kadar az. Spota yönelik malzemelerimiz. Yataklarımız var sıfır Masalarımız, sehpalarımız ve her türlü malzemelerimiz var" değerlendirmesinde bulundu.

(AG-Y)



14.04.2017 09:03:58 TSI

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