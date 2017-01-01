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Nevşehir'de oy verme saatleri değişmedi



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini öngören Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında 16 Nisan'da YSK, illerin coğrafi özelliklerine göre 32 ilde oy verme saatlerinde değişiklik yaparken, Nevşehir'de oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, bu seçim döneminde YSK'nın güneşin doğuşu ve batışı, mevsim ve bölge özellikleriyle ulaşım durumlarına göre 32 ilde oy verme saatlerinin bir saat öne çekildiğini Nevşehir'in ise bu değişiklikten etkilenmediğini belirerek, "İlimizde önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de 08.00 ile 17.00 saatleri arasında oy verme işleme gerçekleşecektir. Bu kapsamda da Partimiz adına seçimlerde görev yapacak sandık görevlilerimiz de en az saat 07.00'de sandık başlarında yerlerini almaları gerekmektedir" diye konuştu.

Pazar günü yapılacak halk oylaması için propaganda serbestliğinin Cumartesi günü saat 18.00'de sona erdiğini ifade eden Tanrıver, "Siyasi partiler, radyo ve televizyon kanalları ile yazılı, sözlü ve görsel basında yapacakları propagandalarda, Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçeler de kullanabilecek. Oy verme gününden önceki 24 saate kadar siyasi partiler, radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj ve panel gibi programlara katılarak görüşlerini açıklayabilecek. Siyasi partilerin açık veya kapalı yer toplantılarına ilişkin radyo ve televizyonlarda canlı yayın yapılabilecek. Halk oylaması sürecinde özel tanıtıcı programlar (Ulusa Sesleniş, Millete Hizmet Yolunda ve benzeri konuşmalar), banttan veya canlı yayınlanamayacak. Siyasi partiler, propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve Reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Vatandaşların elektronik posta adreslerine, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderilemeyecek ancak siyasi partiler, kendi üyelerine sesli, görüntülü veya yazılı mesajları her zaman gönderebilecek" ifadelerini kullandı.

(COŞ-SK,9



14.04.2017 09:05:20 TSI

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