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Altınyıldız Koleji öğrencilerinden, Başkan Karaaslan'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Liselerarası TÜBİTAK Bölge 1'incisi Özel Altınyıldız Koleji Anadolu Lisesi 11/A sınıfı öğrencilerinden Ayça Yüncü ve Elif Dabanlı, danışman öğretmenleri Nazik Kaşaca ile birlikte Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan'ı makamında ziyaret etti.

'Anadolu'nun İncisi Kapadokya'da İnsanın Doğaya Etkileri' adlı projeleri ile 27-30 Mart tarihleri arasında Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat illerinden katılımın sağlandığı toplam 100 proje arasında bölge 1.liği elde ederek Nevşehir'i, Ankara'da yapılacak finallerde temsil edecek öğrenciler, ziyaret sırasında Başkan Karaaslan ile birincilik elde ettikleri proje ve ilerleyen dönemlerde bu projeyi daha da geliştirmek adına neler yapılabileceği hakkında görüştüler. Altınyıldız Koleji öğrencilerini kazandıkları birincilikten dolayı tebrik eden Başkan Karaaslan, projeyi geliştirmek adına Uçhisar Belediyesi olarak elinden gelen desteği sağlayacaklarını belirtti. Öğrenciler, vereceği destek konusunda Başkan Karaaslan'a teşekkürlerini ilettiler.

(COŞ-SK)



14.04.2017 09:07:35 TSI

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