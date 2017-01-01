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YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
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Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

14 Nisan 2017 Cuma, 09:14
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

(Fotoğraflı)

BAYBURT (İHA) - Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminde olduğu gibi bahar aylarında da yiyecek bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlar ve sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakmaya devam ediyor.
Yemlerin özellikle sokak hayvanlarının sıklıkla gezdiği yerler ve yabani hayvanların geçiş güzergâhı olduğu düşünülen yerlere bırakmasına dikkat ediliyor.
Bu uygulamaya haftalık periyotlarla devam edilirken Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu duyarlılığı sayesinde yabani hayvanlar hem doğada yiyecek bulmakta zorlanmıyor hem de yiyecek ararken yerleşim yerlerine inmelerinin önüne geçilerek bir nebze olsun uzak tutuluyor.
(YY-AA-Y)

14.04.2017 09:22:59 TSI
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