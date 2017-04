YEREL HABERLER / AĞRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Soylu, "Canınızı seviyorsanız Kandil'den sıvışın, yakında tepenize ineceğiz"

Faruk Yavuz

AĞRI (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yeni stratejimiz terörü Türkiye'de karşılamak değil, terör neredeyse gidip yılanın başını ezer gibi orada başını ezebilmektir. Buradan Kandil'dekilere söylüyorum. Onların kıblesi yok. Bilesiniz onların vicdanı, insanlığı yok. Onların hiçbir değeri buradaki kardeşlerimizin değerleriyle örtüşmüyor. Şimdi buradan Kandil'dekilere söylüyorum. Eğer canınızı seviyorsanız oradan sıvışın. Bilesiniz ki yakında tepenize ineceğiz." dedi.

Halk oylaması çalışmaları kapsamında partisince Patnos ilçesindeki Menderes Caddesi'nde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Soylu, milletin bin yıldır aynı topraklar üzerinde bir ve beraber yaşadığına işaret etti.

Soylu, teröristlerle amansız mücadelelerinin devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün dağlarda biz varız. Bugün Gabar'da, Hakkari'de, Tendürek'te, Tunceli Aliboğazı'nda, Bitlis Sehi Ormanları'nda, Şırnak'ta biz varız. Bilesiniz ki güçlü bir Türkiye var. Biz bir şey istiyoruz. Bizim çocuklarımız, kızlarımız, evlatlarımız doktor, öğretmen, eczacı, annelerine hayırlı evlatlar olsunlar. Terörle mücadelede kararlıyız ve bu kararımızdan asla dönmeyeceğiz. Bu kararlığımız karşısında kim olursa olsun, bir dünya olursa olsun. Bilmenizi istiyoruz ki bu topraklar huzurun ve kardeşliğin toprakları olacaktır."

"980 terörist etkisiz hale geldi"

Hükümet olarak bugüne kadar yaptıkları yatırımları ve attıkları adımları herkesin bildiğini bu nedenle anlatmayacağını ifade eden Soylu, tek isteklerinin ülkede huzurun tesis edilmesi olduğunu belirtti.

Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu ülkenin her bir santimetre karesinde bütün dünyayı imrendirecek kadar huzur olacak. Bizim evlatlarımız, insanlarımız ve çocuklarımız yarına umutla bakacaklar. Biraz terörü aşağıya indirdik. Son 6 ayda 980 adet sığınağı tarumar ettik. Kışın hiç durmadık ve hala durmuyoruz. 980 terörist etkisiz hale geldi. Kararlılığımız devam edecek. Kabiliyetlerimiz yüksektir, Türkiye eski Türkiye değildir. Terörle mücadelenin yanında hizmetleri de yapıyoruz. Doğu ve Güneydoğu'daki 23 ile 82 katrilyon lira yatırım geliyor. Bugün Cumhurbaşkanımız burada yatırım yaparken, iş makinelerini, havalimanlarını yakanlar, bu bölgeye yatırım gelmemesi için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Şimdi terör azaldı. Merak etmeyin yakında terörün tamamını tasfiye edeceğiz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 361 bin kardeşimiz, sadece bu yatırımlarla işe girecek. Bu muhteşem bir tablodur."

"Kandil'den sıvışın, yakında tepenize ineceğiz"

Ülkeyi aydınlık günlerin beklediğini dile getiren Soylu, sınır dışı operasyonları teröristlerin ülkede tehlike oluşturmaması için yaptıklarını anlattı.

Soylu, her türlü terör örgütüyle mücadele edecek güçlü bir Türkiye'nin olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Yeni stratejimiz terörü Türkiye'de karşılamak değil, terör neredeyse gidip yılanın başını ezer gibi orada başını ezebilmektir. Buradan Kandil'dekilere söylüyorum. Onların kıblesi yok. Bilesiniz onların vicdanı, insanlığı yok. Onların hiçbir değeri buradaki kardeşlerimizin değerleriyle örtüşmüyor. Şimdi buradan Kandil'dekilere söylüyorum. Eğer canınızı seviyorsanız oradan sıvışın. Bilesiniz ki yakında tepenize ineceğiz. Türkiye ciddi bir operasyon yürütüyor ve o operasyonu inşallah başarıyla tamamlayacaktır. İster PKK, DEAŞ, FETÖ, Almanya, Hollanda gelsin bize Patnos yeter, Türkiye yeter."

"Masada da sahada da kazanan bir Türkiye olacak"

Soylu, 16 Nisan'da Türkiye için yepyeni bir sayfa açacaklarını ifade ederek, vatandaşlardan kendilerine güvenmesini ve itimat etmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar hiçbir zaman millete yanlış yol önermediğini vurgulayan Soylu, "Bizim en büyük darbemiz, sahada kazandığımızı masada kaybetmekti. Erdoğan, bu milletin gücünü de biliyor, karşısındakilerin de gücünü biliyor. Allah'a çok şükürler olsun masada da saha da da kazanan bir Türkiye olmak için bugün yeterince güçlüyüz. Sizden kuvvet ve kudret bekliyoruz." diye konuştu.

Soylu, pazar günü yapılacak seçimin ardından pazartesi günü hükümetin hemen işbaşı yapacağını bildirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz eski Türkiye değiliz. Biz 2 bin dolarlık değil, 11 bin dolarlık bir ülkeyiz. 25 bin doları, daha zengin olmayı hedefliyoruz. Biz sabah akşam hükümet tartışmalarıyla zaman geçiremeyiz. Seçime kadar herkes söyleyeceğini söyler, sandık açılır, sabah Hükümet işbaşı yapar. Yeni sistem bunu getirecek. Yeni sistem adaletli bir yargı getirecek. Bu ne demek? Bugün neymiş, yargı şöyle böyle. Hangi yargıdan bahsediyorsunuz, Adnan Menderes'i asma kararını veren hakim ve savcılardan mı bahsediyorsunuz. Bu ülkede artık onların yargıları olmayacak. Çatlasınlar, patlasınlar, pazardan sonra milletin yargısı olacak. Güçlünün değil, haklının, adaletin karşılığını bulduğu bir yargı olacak. Hiç merak etmeyin bu sistemle beraber biz hedeflerimize ulaşacağız. Bu sistemle beraber değişimi yakalayacağız, demokrasiyi yücelteceğiz. 2023, 2053 ve 2071'e ulaşacağız."

Soylu, konuşmasının ardından mitingin ön sıralarındaki vatandaşların yanına giderek, tek tek selamlaştı.

Sağanak yağış altında gerçekleşen mitinge vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla yoğun ilgi gösterdi.

14.04.2017 09:49:15 TSI

